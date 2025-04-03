Доля России на мировом рынке подсолнечного масла может превысить 40%

Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщил, что доля России на мировом рынке подсолнечного масла в текущем сезоне, который завершится в августе 2025 года, может превысить 40%. В 2024 году, как сообщил Минсельхоз, страна заняла второе место в мире по объему экспорта продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию — 61% импорта, Китай — 66%, Египет — 68%, Иран — 83% и Турцию — 57%. На рынке подсолнечного шрота тоже занимаем значительную долю — более четверти от общего объема. Основными покупателями подсолнечного шрота являются Турция и Белоруссия»,— сказал Илья Ильюшин на масложировой конференции в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра сельского хозяйства Максим Маркович на конференции сообщил, что по итогам 2024 года экспорт масложировой продукции вырос на 4% в стоимостном выражении. Ключевым продуктом экспорта стало подсолнечное масло, поставки которого составили 60% от общего объема. Как уточнил господин Маркович, Россия экспортирует масло в более чем 100 стран мира.

В декабре 2024-го экспортные цены на подсолнечное масло выросли более чем на 42% год к году. Оно стало наиболее дорожающим продуктом, отправляемым за рубеж.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маслу жирно не будет».