Жилье со смыслом

С развитием рынка новостроек и изменением ритма жизни потенциальные покупатели жилья предъявляют все больше требований к качеству проектов. Первичный рынок в Москве становится все разнообразнее. По данным «Наш.Дом.РФ», на начало апреля на нем суммарно было представлено 326 тыс. квартир, реализуемых в 596 домах. А если мысленно добавить к этой экспозиции готовые лоты от застройщиков и апартаменты, то определиться с выбором, казалось бы, точно будет непросто. Хотя на деле далеко не все новостройки соответствуют требованиям покупателей.

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Эволюция взглядов

Потребности горожан постоянно меняются, а вслед за ними эволюционируют и требования к месту проживания. Трансформация спроса происходит в среднем каждые пять лет. Гендиректор VSN Group Яна Глазунова считает, что за последние годы покупатели в целом стали значительно внимательнее к качеству строительства. Увеличилась осведомленность в отношении материалов и технологий, люди стали обращать больше внимания на репутацию и предыдущий опыт застройщиков. «Покупатели ищут не просто жилье, а комфортные условия для жизни — это понятие включает в себя внимание к инфраструктуре, экологии, качеству жизни и удобству расположения»,— рассуждает она.

Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов считает, что более придирчиво выбирать проекты на рынке стали с появлением покупателей с двойной мотивацией. Это клиенты, рассматривающие квартиры и для жизни, и с точки зрения потенциальной сдачи в аренду или продажи: они изначально ориентируются на более ликвидные лоты. Вторым фактором эксперт считает растущую конкуренцию между самими застройщиками. С увеличением предложения в последние пять-десять лет они активно совершенствовали свои проекты, а покупатели постепенно начали воспринимать задаваемые ими стандарты как должное.

Заместитель гендиректора STONE Виктория Васильева считает, что покупатели сегодня ориентированы на выбор комфортных жилых пространств, обращая в первую очередь внимание на эргономичность планировочных решений. Для кого-то важны гардеробная и рабочий кабинет, для кого-то — просторная детская, которую можно разделить на две отдельные комнаты, когда дети вырастут, или мастер-спальня с окном в ванной комнате. Также им важны транспортная доступность, социальная инфраструктура рядом с домом и наличие парковых зон.

Возле сложившихся зеленых зон с хорошей транспортной доступностью в Москве располагаются, в частности, проекты девелопера STONE. В линейке STONE Dom, объединяющей жилые проекты компании в сегменте бизнес+ класса, уже представлены три жилых комплекса. В их числе STONE Sokolniki, строящийся в непосредственной близости от парка «Сокольники»: путь пешком займет всего 12 минут. Его планируется сдать в 2027 году. А также две новинки этого года — камерный STONE Rise рядом с Таганкой в пяти минутах ходьбы от станции метро «Римская», и STONE Grain, старт продаж которого запланирован в этом году. Жилой комплекс появится на престижном юго-западе в одном из самых интеллигентных районов Москвы, в трех минутах ходьбы от станции метро «Калужская» и в десяти — от Воронцовского парка.

Руслан Сырцов отмечает, что на хорошую транспортную доступность обращают внимание практически все покупатели жилья. Вторым признаком качества в глазах покупателей постепенно становится внешний облик проекта. Управляющий партнер Penny Lane Realty Андрей Садо тоже называет красивый фасад одним из критериев выбора проектов на первичном рынке: «Люди хотят получать эстетическое удовольствие не только от ремонта в своей квартире, но и от самого комплекса».

Важной тенденцией во внешнем оформлении проектов с точки зрения покупателей Виктория Васильева считает запрос на экологичность: «Биофильный дизайн, минимализм и функциональность, использование натуральных материалов в отделке фасадов, на наш взгляд, будут только набирать популярность». А вот использование в оформлении фасада стекла, по словам Андрея Садо, все меньше впечатляет покупателей. Исключение могут составлять лишь отдельные выдающиеся проекты. Интерес к высотности проектов, по словам эксперта, также снижается. А вот камерность проектов сегодня ценится гораздо выше. Учитывая востребованность такого формата и отвечая на запросы потенциальных резидентов, в жилом комплексе STONE Rise доступны варианты с двумя квартирами на этаже.

Функциональное наполнение

Виктория Васильева считает одним из ключевых критериев выбора новостроек планировочные решения. «Современные горожане уже не хотят жить в стесненных условиях и выбирают квартиры с продуманной эргономикой»,— рассуждает эксперт. Девелоперы по-разному подходят к созданию эффективных планировок. Например, в STONE Sokolniki предусмотрены потолки высотой 3,1 м, мастер-спальни, угловые кухни-гостиные, гардеробные и большие детские комнаты, которые при необходимости можно разделить на две. В STONE Rise также предусмотрены лоты с балконами, террасами и окнами в ванной комнате — всего более 80 планировочных решений. В проектах STONE покупатели смогут выбрать как классические варианты квартир, так и уникальные форматы. Увеличенная площадь остекления во всех проектах STONE обеспечивает лучшие видовые характеристики. Современные стеклопакеты в алюминиевых профилях при этом позволяют добиться высокой энергоэффективности и минимизации шума.

Андрей Садо называет балконы и террасы сейчас одним из наиболее востребованных планировочных решений среди покупателей в сегменте готовых новостроек стоимостью от 700 тыс. руб. за 1 кв. м. В то время как Руслан Сырцов отмечает, что на этапе раннего бронирования или старте продаж такие эксклюзивные лоты можно приобрести от 500 тыс. руб. за 1 кв. м, если говорить о сегменте бизнес-класса. Высокая популярность террас, по наблюдениям эксперта, привела к распространению на рынке домов с каскадными решениями. Один из проектов девелопера — STONE Rise — как раз будет выполнен в таком стиле. Оформление фасадов жилого комплекса напоминает пиксель-арт: здания выделяются на фоне окружающей застройки своей авторской ступенчатой архитектурой от бюро WALL.

Двухэтажные квартиры, по словам господина Садо, позволяют разделить пространство как в частном доме. На верхних этажах можно, например, организовать спальни, комнаты для детей или пожилых родителей. На первом этаже может быть оборудована гостевая зона. Двухуровневые форматы, по словам эксперта, застройщики чаще всего реализуют на первых этажах или в пентхаусах. Если такие варианты появляются, например, на пятом-шестом или девятом-десятом этажах, то пользуются невероятным спросом.

Руслан Сырцов отмечает, что меняется подход и к инфраструктуре комплексов. Если раньше под ней понимался базовый набор услуг, то теперь покупатели, особенно в бизнес- и премиум-классах, предъявляют спрос на некоммерческие пространства, доступные только жильцам, поясняет он. Андрей Садо считает, что многие сейчас практически не рассматривают комплексы без закрытого внутреннего двора, в котором они могут проводить время, читая книжку, гуляя с детьми или животными. Так, во всех жилых проектах бизнес+ класса от STONE будут доступны мультиформатные зоны, площадки для занятий спортом, детских игр и работы на открытом воздухе. Родители при этом могут спокойно отпускать детей на самостоятельные прогулки: территория комплексов закрыта и оснащена продуманными системами безопасности.

Возможности взаимодействия

Все более важным элементом современного жилого комплекса выступают общественные зоны. Покупатели, по словам Виктории Васильевой, сейчас уделяют им существенное внимание. «Социальное взаимодействие высоко ценится, и те девелоперы, которые ориентированы на создание комьюнити среди соседей, предусматривая пространства для нетворкинга, общения, спортивные зоны, получают больший интерес к своим проектам»,— говорит она. Но эксперт предупреждает, что для реализации таких инициатив девелоперам необходима собственная или партнерская управляющая компания. Эта организация должна будет заниматься не только созданием, но и поддержанием различных комьюнити среди жителей. У девелопера STONE уже есть опыт работы в паре с управляющей компанией-партнером. УК, которая уже ведет эксплуатацию ранее построенных жилых объектов компании, будет также отвечать и за комфортное пребывание резидентов в каждом жилом комплексе в линейке STONE Dom.

Перспективным направлением госпожа Васильева считает развитие в жилых комплексах общественно-рабочих пространств. Это может быть, например, формат бизнес-гостиных. Одновременно эксперт прогнозирует, что в будущем инфраструктура микромобильности, которая особенно популярна сейчас, продолжит свое развитие, например создание парковок или специальных зон для хранения самокатов и велосипедов на территории жилых комплексов. Еще одним популярным трендом эксперт называет развитие pet-friendly пространств в составе инфраструктуры проектов. Это могут быть не только зоны для прогулок и дрессировки, но и зоны у входов в магазины, где на время можно оставить питомцев. Андрей Садо тоже обращает внимание на популярность инфраструктурных решений для владельцев домашних животных. В числе очевидных эксперт приводит установку лапомоек.

Дополнительные инфраструктурные решения на рынке недвижимости традиционно остаются отличительной чертой проектов бизнес-класса. Дополнительные преимущества своим клиентам предлагают девелоперы, реализующие проекты в сегменте бизнес+ класса. В их числе удачная локация — не только отличная транспортная доступность, но и близость парков и рекреационных зон, а также развитой инфраструктуры. Кроме того, такие проекты предлагают уникальные форматы квартир с террасами, балконами, мастер-спальнями. Развитые общественные пространства являются еще одной важной характеристикой бизнес+ класса, а современные инженерные системы позволяют поддерживать оптимальный микроклимат, высокую звукоизоляцию и энергоэффективность. Жители таких комплексов могут не переживать за безопасность и приватность: закрытые территории с надежной системой охраны обеспечат спокойствие родителей и обезопасят детей.

Ольга Мухина