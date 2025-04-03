Infoline: за месяц число алкомаркетов в Вологодской области сократилось на 87%

С 1 марта в Вологодской области количество алкомаркетов (в частности, сети «Красное & Белое», «Бристоль») сократилось на 87% год к году, до 41 объекта, подсчитали для «Ъ» в Infoline. С начала весны реализация алкоголя была ограничена двумя часами в день: с полудня до двух часов дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц продажи спиртного по всему региону снизились на 19%, а конкретно в алкомаркетах — на 50%, рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. К началу апреля 2025 года из 610 алкомаркетов в области закрыто 203, в том числе 144 магазина федеральных сетей, сообщил он «Ъ». Среди заведений общепита было выявлено 74 «наливайки», 25 из них прекратили работу.

В своем Telegram-канале господин Филимонов также отметил, что количество пациентов, которые поступали с алкогольным опьянением в областную клиническую больницу в марте, снизилось на 26% по сравнению с февралем.

Как алкогольные ограничения в регионах сказываются на российской рознице — в аналитическом материале «Ъ» «Спиртоносный удар».