Главу ЗАТО Видяево в Мурманской области обвинили в получении взятки

Следственный комитет сообщил о задержании главы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) поселок Видяево в Мурманской области Сергея Богзы. Его обвинили в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщило управление СКР по региону, суд арестовал фигуранта на два месяца.

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По версии следствия, в 2024 году обвиняемый получил взятку более чем в 15 млн руб. от директора неназванной коммерческой организации. За это Сергей Богза способствовал заключению договора по обеспечению муниципальных нужд в Видяево.

В период с ноября 2024-го по март 2025 года обвиняемый, будучи в поселке Видяево и на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска, получил от директора организации часть взятки на сумму порядка 1,8 млн руб. СКР также опубликовал фото задержания, на котором видны несколько пачек купюр.

ЗАТО поселок Видяево находится неподалеку от Мурманска. В нем проживает порядка 4,3 тыс. человек. На территории поселка расположена одноименная военно-морская база Северного флота России.

Никита Черненко