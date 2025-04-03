Рецидивист поджег десять электросамокатов на проспекте Ударников

Утром 30 марта в полицию поступило сообщение о горящих электросамокатах у дома 19 по проспекту Ударников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный поджег десять средств индивидуальной мобильности, после чего скрылся

Вечером 2 апреля полицейским удалось задержать злоумышленника у дома 46 по Ириновскому проспекту. Им окзался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Подозреваемый объяснил, что в состоянии алкогольного опьянения решил избавить город от большого количества электросамокатов. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четырех человек, включая ребенка, эвакуировали при пожаре в двухкомнатной квартире на Морской набережной.

Андрей Маркелов