«Соликамскбумпром» отчитался об убытке почти в 2 млрд рублей

АО «Соликамскбумпром» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. По данным ресурса Audit-it, по итогам прошлого года чистый убыток компании составил 1,9 млрд руб. В 2023 году чистая прибыль «Соликамскбумпрома» была более 897 тыс. руб. Выручка компании в 2024 году зафиксирована на уровне 16,1 млрд руб., в 2023 году она ставила 17,41 млрд руб. В последний раз «Соликамскбумпром» показывал убыток в размере 1,819 млрд руб. в «ковидном» 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту.