Суд признал Бориса Надеждина банкротом

Арбитражный суд Московской области сегодня, 3 апреля, признал банкротом политика, экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина. Истцом по делу выступил Росэнергобанк (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Суд также открыл в отношении господина Надеждина процедуру реализации долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сам политик рассказал «Ъ», что к сегодняшнему дню его банковские счета уже были заморожены и теперь он ожидает введения ограничений по ежемесячным расходам. Во владении экс-кандидата в президенты остается только семилетняя Toyota RAV4. Он напомнил, что является инвалидом, поэтому надеется, что автомобиль ему все же оставят.

Напомним, Росэнергобанк подал заявление в отношении Бориса Надеждина 14 мая 2024 года, через два месяца после официального окончания кампании по выборам президента (господин Надеждин не был зарегистрирован кандидатом из-за недостаточного количества подписей в его поддержку). 12 сентября того же года Арбитражный суд Московской области признал заявление РЭБа обоснованным и открыл в отношении политика процедуру реструктуризации долгов на общую сумму 77,4 млн руб.

Долг Бориса Надеждина образовался в 2011 году, когда глава Росэнергобанка Константин Шварц выдал политику $200 тыс. на финансирование кампании партии «Правое дело» по выборам в Госдуму и попросил оформить помощь как кредит. По словам господина Надеждина, банкир тогда не настаивал на сроках погашения и установил минимальные проценты (7,5%). Обеспечением кредита стали дом и участок Бориса Надеждина в Хлебниково. Кредит продлевался несколько лет, но в апреле 2017 года у банка отозвали лицензию, а кредит перешел к АСВ. В 2021 году дом и участок политика по требованию АСВ были выставлены на торги и ушли с молотка за 4,8 млн руб. К тому времени Борис Надеждин получил инвалидность второй группы, долг вернуть не мог и счел, что вопрос с долгом закрыт. Однако в мае 2024 года АСВ подало в суд заявление о банкротстве, предъявив к взысканию задолженность в 112 млн руб.

Божена Иванова