Четырех человек, включая ребенка, эвакуировали при пожаре на Морской набережной

Очередной квартирный пожар произошел в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Морская набережная, д. 45, поступил на пульт дежурного накануне, 2 апреля, в 16:37, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире, в комнате площадью 18 кв. м происходило горение обстановки на площади 3 кв. метра. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать четырех человек, включая ребенка. Из горящей квартиры спасена женщина, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мастер холодильного оборудования пострадал при пожаре на набережной Фонтанки.

Андрей Цедрик