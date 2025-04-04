MoMA выбирает стабильность

На этой неделе художественный мир обсуждает главную новость: один из самых авторитетных музеев искусства ХХ века, MoMA, назвал имя своего нового директора. С сентября им станет Кристоф Шерикс, специалист по графике, проработавший в музее 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новому директору MoMA Кристофу Шериксу предстоит сохранить дух старого музея

Фото: Niyi Fote / IMAGO / TheNews2 / ТАСС Новому директору MoMA Кристофу Шериксу предстоит сохранить дух старого музея

Фото: Niyi Fote / IMAGO / TheNews2 / ТАСС

Назначение очередного директора крупного западного музея могло бы остаться незамеченным, если бы не положение, которое занимает Музей современного искусства (MoMA) в негласной табели о рангах. Это кресло, без сомнения, одно из самых желанных в специализирующихся на искусстве ХХ веке музеях. Это как Лувр или Метрополитен среди музеев классического искусства. Поэтому за любой крупной кадровой перестановкой в МоМА всегда следят с удвоенным вниманием.

Музей был основан в 1929 году тремя нью-йоркскими гранд-дамами: Эбби Альдрих Рокфеллер и ее подругами — Лилли П. Блисс и Мэри Куинн Салливан.

МоМА стал первым в Америке музеем модернистского искусства и одним из первых подобных собраний в мире.

Назначив на пост директора 27-летнего историка искусства Альфреда Барра, автора первой в истории учебной программы о современном искусстве, музей выиграл, еще не начав гонку. Будучи специалистом по кубизму, Барр предложил концептуально важный термин «абстрактный экспрессионизм», а позже был куратором эпохальных выставок «Кубизм и абстрактное искусство» и «Фантастическое искусство, дада, сюрреализм» (1936). Он стал автором теперь уже классической в искусствоведении схемы — «генеалогического древа» современного искусства, c искренней верой в поступательное развитие модернизма расписавшей все возможные пересекающиеся «-измы». Барр на долгие десятилетия задал высочайшую планку для директора MoMA: он должен быть не столько администратором, сколько ученым с собственными научными идеями. Ведь современное искусство само по себе еще не закостенело, и обязанность такого музея — почувствовать на ходу веяния времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый директор MoMA Кристоф Шерикс

Фото: Peter Ross Новый директор MoMA Кристоф Шерикс

Фото: Peter Ross

Конечно, каждое новое поколение не способно выдавать по Барру. Всего у MoMA было шесть директоров, объявленный следующим Кристоф Шерикс будет седьмым. Он уважаемый историк искусства, узкая специализация которого в музее — печатная графика, а более широкая, судя по монографиям и каталогам сделанных им выставок,— концептуальное искусство. Ему 55 лет, он родился в Швейцарии, окончил Университет Женевы и до переезда в Нью-Йорк был куратором женевского Музея искусства и истории. В сентябре 2025 года он сменит бывшего директором MoMA на протяжении 30 лет Гленна Лоури, в списке главных достижений которого — принципиальное для музея расширение его площадей, операционного бюджета (примерно с $80 млн до $190 млн) и эндаумент-фонда (примерно с $200 млн в 1995 году до $1,7 млрд на сегодняшний день).

Выбор «внутреннего» кандидата из «международного пула впечатляющих специалистов» (как сказано в пресс-релизе MoMA) можно интерпретировать по-разному. Кандидатура Кристофа Шерикса идеальна, а его приверженность MoMA достойна похвал и надежд на то, что он сохранит дух и букву старого музея. Однако вот такое постепенное восхождение по служебной лестнице, без падений, но и без особых взлетов, кажется многим скучноватым, хоронящим надежды и мечтания тех, кто видит движение музея вперед исключительно в революционном ключе. А что нынче в США самое революционное? Женское искусство, деколонизация, права меньшинств… Еще недавно это было мейнстримом, и MoMA вполне отвечал запросам времени: много соответствующих повестке выставок, значительное увеличение количества женщин на важных постах в музее. MoMA даже выпустил книгу «Изобретая современность: нерассказанные истории женщин, которые сформировали Музей современного искусства», в которой речь идет о 14 женщинах, оставивших неизгладимый след в истории MoMA, начиная, конечно, с трех его основательниц. Однако в последние месяцы ситуация в стране меняется с такой скоростью, что все обязательное вчера стало запрещенным сегодня.

Такая продвинутая идеологически институция, как MoMA, просто обязана быть демократической и защищать свободы. Она и защищает, вот только все время что-то идет не совсем так.

Cреди воспетых в монографии музея 14 женщин нет ни одной цветной; все директора были белыми мужчинами; предыдущий председатель совета попечителей музея подвергся резкой критике за связи с финансистом и осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном; нынешняя председатель того же совета Мари-Жозе Кравис оказалась под огнем климатических активистов, которые устраивали демонстрации перед музеем в связи с тем, что супруги Кравис инвестируют в нефтегазовую промышленность. После всех этих скандалов выбор MoMA говорит сам за себя: да, новый директор — опять белый мужчина, но он приведет музей к 100-летнему юбилею без потерь, которыми чревата любая революционность. Сегодня спокойнее для всех быть хорошим профессионалом, чем романтическим идеалистом. Ну а цветная женщина наверняка будет восьмым директором — можно начинать делать ставки.

Кира Долинина