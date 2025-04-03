Президент Финляндии: Макрон или Стармер должен выйти на прямой контакт с Путиным

В «коалиции желающих» сошлись на том, что как минимум один европейский лидер должен выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг заявил президент Финляндии Александр Стубб. По мнению политика, эту роль может сыграть президент Франции Эмманюэль Макрон или премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«На переговорах в Париже в прошлый четверг было подтверждено, что на определенном этапе как минимум один европейский лидер должен выйти на контакт с Россией»,— сказал Александр Стубб на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Александром Ван дер Белленом.

По словам господина Стубба, Финляндия поддержала бы кандидатуры французского лидера или британского премьера в этой роли. При этом, добавил президент, Хельсинки выступает за то, чтобы переговорная позиция, с которой представляющий Европу лидер выйдет на встречу с Путиным, была «очень четко скоординирована» между всеми участниками коалиции.

«Коалицией желающих» называют группу европейских стран, выступающих за отправку на Украину военного контингента. По их замыслу он должен гарантировать выполнение будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. Саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, прошел в Париже 27 марта. На мероприятии под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждались вопрос укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, затеянные Вашингтоном мирные переговоры, возможное прекращение огня, а также гарантии безопасности Киеву в виде развертывания западных войск.

Подробнее о «коалиции желающих» — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая