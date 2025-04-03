«Первая мебельная» вплетается в сеть

Первая мебельная открыла фирменный салон в гипермаркете «Домовой» в Петербурге на Бухарестской улице, 89. После окончания тестового периода работы летом этого года фабрика масштабирует проект на другие торговые точки сети, рассказало «Ъ-СПб» руководство мебельной компании. При этом у самого производителя работают 23 магазина в Петербурге и Москве. Формат корнеров достаточно привычен на рынке торговой недвижимости, но не так распространен в сегменте мебели, говорят эксперты и называют данную коллаборацию перспективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собственная сеть магазинов Первой мебельной фабрики насчитывает 23 точки продажи в Петербурге и шесть в Москве

Фото: Первая мебельная фабрика Собственная сеть магазинов Первой мебельной фабрики насчитывает 23 точки продажи в Петербурге и шесть в Москве

Фото: Первая мебельная фабрика

В новом салоне продается модульная мебель для кухни и шкафы, в том числе шкафы-купе. В указанном магазине «Домового» общей торговой площадью 5,6 тыс. кв. м мебельный корнер занял одну секцию, сообщили «Ъ-СПб» в Первой мебельной фабрике. По словам ее генерального директора, президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александра Шестакова, производитель выбрал «Домовой» в качестве партнера, поскольку его аудитория во многом совпадает с целевой группой фабрики. Преимуществом коллаборации является удобство для покупателей, которые смогут закрывать свои потребности для дома в одном месте, комментирует господин Шестаков. Представители сети гипермаркетов видят в данном шаге возможность для расширения клиентского сервиса. Первые дни работы корнера показали, что торговля мебелью в «Домовом» идет хорошо, поэтому в Первой мебельной фабрике думают о расширении проекта на другие точки сети, подтвердил дальнейшие планы «Ъ-СПб» господин Шестаков.

По данным NF GROUP, после ухода из России IKEA доля магазинов с товарами для дома в торговых центрах сократилась на 3 п. п. и составила 9% (в 2019 году показатель составлял 12%). Российские и белорусские компании, работающие в этом сегменте, занимают существенно меньшие площади и ориентированы не столько на классические торговые центры, сколько на специализированные мебельные объекты. «Среди знаковых изменений в этом сегменте можно отметить открытие первого офлайн-магазина сети товаров для дома „Уютности” в ТРЦ „Охта Молл” и приход Ascona Home в гипермаркет ТРЦ „Питер Радуга” (корнер занял площадь 5 тыс. кв. м), а также открывший несколько магазинов турецкий бренд Madame Coco»,— приводит примеры Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. По оценке эксперта, аренда корнеров в рамках специализированных магазинов и ТЦ — распространенная практика и возможность расширить представленность бренда. «Это эффективная история как с точки зрения охвата целевой аудитории, так и с точки зрения коммерческой эффективности»,— утверждает госпожа Хакбердиева.

Генеральный директор петербургского офиса Nikoliers Ирина Царькова отмечает, что в классических ТЦ доля мебельных магазинов составляет в среднем не более 3–5% от общей площади объекта. «Однако если в торговом центре действует крупный мебельный магазин или универмаг, то доля этих ритейлеров может достигать 15–20%. За год с 2023-го по 2024-й значительных изменений в доле мебельных магазинов в классических ТЦ не отмечено»,— сказала госпожа Царькова. В 2025 году можно ожидать, что известные мебельные бренды займут более крупные торговые площади, если будут расширять ассортимент мебели. О выходе на рынок новых игроков пока не объявлялось, добавила госпожа Царькова.

Собственная сеть магазинов Первой мебельной фабрики насчитывает 23 точки продаж в Петербурге и шесть в Москве. По мнению Павла Люлина, вице-президента Союза торговых центров, для Первой мебельной приход в сеть гипермаркетов товаров для дома объясняется перспективой расширения клиентской базы: «Понятно, что в маленьком корнере можно увидеть лишь образцы некоторой продукции фабрики, но благодаря этому они смогут увеличивать узнаваемость своего бренда и привлекать больше покупателей в свои собственные фирменные магазины. Это пример взаимовыгодной синергии».

У ритейлеров сегодня открылось такое окно возможностей, когда они тестируют различные ниши, продолжает господин Люлин. Например, в магазинах фешн-ритейлеров открываются кафе, парфюмерные магазины или салоны оптики начинают продавать одежду. «Поэтому шаг производителя мебели — вполне в тренде рынка»,— заключает вице-президент Союза ТЦ.

Александра Тен