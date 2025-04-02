Сбивший петербурженку самокатчик выплатит компенсацию и стоимость лечения

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск к Михаилу Симановскому, который наехал на жительницу Северной столицы на электросамокате. С ответчика взыщут 150 тыс. руб. компенсации морального вреда, 2,7 тыс. руб. трат на лечение и 61,7 тыс. руб. судебных расходов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

ДТП произошло 29 июля 2023 года. Симановский, управляя электросамокатом, при этом перевозя пассажира, двигался по тротуару и сбил Наталью Кислухину. В результате аварии у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, гематомы и ушибы.

Из материалов дела следует, что в связи с полученными травмами, которые были расценены как легкий вред здоровью, Наталья была нетрудоспособна 24 дня, страдала бессонницей, а также принимала медицинские препараты для реабилитации после сотрясения головного мозга и для восстановления психоэмоционального состояния.

Уточняется, что синяки и отеки со спины потерпевшей опустились в поясницу, что привело к воспалению нерва. Бедро и плечо долго не проходили, плохо слушалась нога и не работала рука выше локтя.

Истец просила взыскать с самокатчика компенсацию в 500 тыс. рублей, а также медицинские и судебные расходы. В иске было указано, что Симановский не принес ей извинения, не интересовался ее здоровьем и не предпринимал попыток загладить вред.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские полицейские задержали мигранта, сбившего девочку на электросамокате.

Артемий Чулков