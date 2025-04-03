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Ответственная за экс-завод Toyota компания «Шушары-Авто» скрыла нового владельца

Предприятие «Шушары-Авто» скрыло информацию о собственнике в учредительных документах. Об этом говорится в выписке единого росреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее владельцем компании, которая владеет бывшим заводом Toyota в Петербурге, числилось ФГУП «НАМИ». На предприятии, которое уже три года пребывает в замороженном состоянии, планировали собирать люксовые автомобили Aurus, однако у городских властей и нового собственника завода оказались разные взгляды на проект.

Как писал ранее «Ъ-СПб», до Aurus на экс-предприятии Toyota хотели собирать электрический кроссовер e-Neva, однако концерн ВКО «Алмаз-Антей» отказался от этой идеи.

Андрей Маркелов

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