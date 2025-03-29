Бывший завод Toyota в Шушарах не готов к производству Aurus
Врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Петербурга Александр Ситов заявил, что бывший завод японской корпорации Toyota в Шушарах пока не готов к перезапуску производства, сообщает РБК Петербург.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Сборка премиального отечественного бренда Aurus на площадке остается под вопросом. У городских властей и нового владельца завода есть разные видения проекта.
«Как только он будет сформирован и готов к открытию, мы будем об этом заявлять. Возможно, это будет Aurus, возможно, что-то другое»,— подчеркнул господин Ситов.
Он добавил, что в автомобильном кластере города наблюдается бурный рост автопроизводства. По оценкам главы КППиТ, работающие в городе заводы выйдут на пиковые мощности в ближайшие три года.
Ранее «Ъ» сообщал, что на экс-заводе Toyota с 2026 года планировали собирать электрический кроссовер e-Neva, однако концерн ВКО «Алмаз-Антей» заморозил проект.