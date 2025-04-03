На месте судоверфи в Сочи построят гостиницу за 6,2 млрд рублей

АО «Объединенная судостроительная корпорация» планирует построить гостиничный комплекс на месте бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи. Как пишет «Деловая Газета Юг» со ссылкой на мэрию курорта, проект находится на стадии разработки концепции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Первоначально объем инвестиций оценивался в 5 млрд руб., однако, по данным инвестпортала администрации Сочи, теперь сумма увеличилась до 6,2 млрд руб.

Планируется, что гостиничный комплекс будет рассчитан более чем на 700 номеров и включит современную инфраструктуру. Участок площадью 7 га освободился после переноса судоверфи в Темрюк.

Проект планируется завершить до 2030 года. В ходе реализации будет создано 440 рабочих мест.

Вячеслав Рыжков