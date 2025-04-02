Мастер холодильного оборудования пострадал при пожаре на набережной Фонтанки

Днем 1 апреля в общежитии на набережной реки Фонтанки, 125-5, случился пожар, сообщает 78.ru. По данным издания, происшествие случилось после визита мастера, который должен был устранить поломку холодильника.

В итоге 32-летний мужчина получил термические ожоги 1-й и 2-й степени головы, верхних конечностей и шеи. У него поражено около 30% поверхности тела. Мастера доставили в реанимацию, его состояние оценивают как тяжелое.

По данным издания, пострадавший работает с холодильным оборудованием около четырех лет. До этого он трудился электриком и оператором газовой котельной.

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Андрей Маркелов