Сегодня исполняется 53 года председателю совета директоров компании «Киевская площадь» Году Нисанову

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Фото: Пресс-служба Группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов

Фото: Пресс-служба Группы компаний «Киевская площадь»

Его поздравляет президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, детский доктор мира, Герой Труда РФ Леонид Рошаль:

— Меня объединяет с Годом Семеновичем одно очень важное. Мы — апрельские. Но, в отличие от Вас, я никогда не занимался коммерцией, в том числе частной практикой. Вы — возраста моей внучки. И я поражаюсь такому вашему врожденному качеству, хотя родители и не были такими богатыми, как умение реализовывать крупные бизнес-проекты. Вами создана прямо империя — в основном за счет коммерческой смекалки. Но живете скромно, не занимаясь саморекламой. Зато известна благотворительная деятельность. И надеюсь, что Вы сделаете еще очень много во благо москвичей и российского народа. С днем рождения Вас, Год Семенович! С уважением, почти Вам по возрасту дедушка, Леонид Рошаль, детский доктор.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»