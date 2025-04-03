Ввод гостиницы «Москва» в Сочи перенесли на 2026 год

Оператор Azimut Hotels намерен завершить реконструкцию гостиницы «Москва» в Сочи в 2026 году, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее открытие обновленного отеля под брендом Azimut Сити Отель Центр Сочи планировалось на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Azimut Hotels уточнили, что проектирование объекта находится на завершающей стадии. В мэрии Сочи пояснили, что инвестор корректирует проектную документацию, одновременно устраняя последствия простоя строительства. Подготовка к основным работам продолжится после утверждения проекта.

Согласно плану, отель получит категорию «четыре звезды» и 340 номеров, его площадь составит 50 тыс. кв. м. Итоговая стоимость реконструкции будет определена после завершения проектирования.

Здание гостиницы «Москва», позднее переименованное в «Сочи-Плаза», было построено в 1973 году и стало знаковым для города. В 2011 году оно закрылось на реконструкцию в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Проектировалось, что комплекс откроется в ноябре 2013 года, на что привлекли кредит в 2,43 млрд руб., но строительство остановилось.

В 2016 году ВЭБ.РФ, выступавший кредитором, взыскал задолженность на 466,2 млн руб. В декабре 2019 года суд ввел наблюдение в отношении ООО «Сочи Плаза», занимавшегося реконструкцией. Через год компания была признана банкротом, а в 2021 году здание выставили на торги за 2,3 млрд руб.

При реконструкции площадь гостиничного комплекса увеличилась с 28,3 тыс. до 47,6 тыс. кв. м. В 2023 году Azimut Hotels и ООО «Сочи-Плаза» заключили соглашение о передаче гостиницы в управление сети. Финансирование проекта предполагалось за счет кредита АБР (Банк России) на 5,9 млрд руб. Первоначально Azimut Hotels планировал открыть отель в 2024 году, затем сроки были перенесены на 2025-й.

Вячеслав Рыжков