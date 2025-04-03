В Североуральске произошло обрушение в шахте «Ново-Кальинская»

В Свердловской области в городе Североуральске произошло обрушение породы в шахте «Ново-Кальинская». Проводится эвакуация горняков. На шахте ведется добыча бокситовой руды, из которой получают алюминий.

Обрушение пород началось на отметке 1 010 м. «Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами. На месте работают 22 сотрудника и 5 единиц техники»,— говорится в сообщении ведомства.

Шахта «Ново-Кальинская» принадлежит АО «Субр», которое с 2007 года входит в состав «Русала». Производственная мощность шахты — 800 тыс. т бокситов в год.