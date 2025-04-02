Не жена и золото

Суд в Москве будет рассматривать требования бывшей жены экс-мэра Нижнего Новгорода, а сейчас депутата Госдумы РФ Вадима Булавинова о его выселении и истребовании у него золота, а также денег у его заемщиков. Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде второй год идет закрытый процесс о разделе имущества бывших супругов, Надежда Теплюк инициировала отдельное разбирательство в столице. Вадим Булавинов, который регистрировал на супругу свои активы, шокирован этим иском и считает его хитрой схемой адвокатов бывшей жены. По его словам, она не приняла его предложение отдать все нажитое детям.

Нижегородского депутата Вадима Булавинова просят отдать золото и деньги

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пресненский райсуд Москвы зарегистрировал исковое заявление Надежды Теплюк к бывшему мужу, депутату Госдумы РФ Вадиму Булавинову, его сыну от одного из предыдущих браков Евгению и экс-советнику гендиректора «Росатома» Андрею Черемисинову, который умер в октябре прошлого года. С третьей женой Надеждой Теплюк господин Булавинов развелся еще в 2018 году. У них двое совместных детей. Несколько лет бывшие супруги жили мирно, делить имущество в суде они начали только в 2023 году.

Судя по документам суда и апелляционному определению по частной жалобе бывшей жены, Надежда Теплюк просит выселить Вадима Булавинова из жилья, принадлежащего ей на праве собственности. Также она просит истребовать у бывшего мужа некие золотые слитки, а ее претензии к Евгению Булавинову и покойному Андрею Черемисинову связаны с взысканием 50% денежных средств, которые Вадим Булавинов давал им в долг или уступал по договорам цессии.

По словам Вадима Булавинова, он был «неприятно шокирован» этим неожиданным иском в Москве, поскольку в Нижнем Новгороде второй год идет судебный процесс по разделу имущества, и все спорные вопросы рассматриваются там.

«Думаю, это какая-то очередная хитрая схема адвокатов бывшей супруги по обходу судебного разбирательства в Нижнем Новгороде. Они постоянно какие-то схематозы придумывают. Дело в том, что я очень доверял этой женщине. Все имущество, которым владеет Надежда Теплюк, приобретал я на свои официальные доходы от продажи телестанции “Cети-НН”. Я ей раньше предлагал передать нажитое нашим двум сыновьям, в могилу его с собой не заберешь. Она на это не согласилась — видимо, хочет все себе получить. Пусть суд решает», — рассказал Вадим Булавинов.

По его словам, бывшая супруга с помощью юристов также писала жалобы в Госдуму РФ, но при рассмотрении они не подтвердились.

Получить комментарии у Надежды Теплюк, которая в Нижнем Новгороде управляет отелем «Минин» и является его владелицей, не удалось. Ее юристы утверждают, что после расторжения брака бывшие супруги подписали соглашение о разделе совместно нажитого имущества.

«В августе 2023 года неожиданно для Надежды Теплюк в Нижегородский райсуд Вадимом Булавиновым было подано исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества. Увы, после развода он передумал исполнять соглашение от 4 апреля 2018 года, заключенное с бывшей супругой. С 2023 года он постоянно меняет свои исковые требования к Надежде Теплюк и желания в отношении имущества, заняв максимально неконструктивную позицию. В 2024 году даже перестал платить алименты»,— сообщила «Ъ-Приволжье» московский адвокат Регина Гильманова, представляющая интересы госпожи Теплюк.

По версии стороны Булавинова, соглашение о разделе имущества, заключенное в простой письменной форме, юридически ничтожно, а недружественные действия в 2023 году начала бывшая супруга, отозвавшая генеральную доверенность на распоряжение общим имуществом.

Добавим, что судебный процесс, касающийся имущественных споров семьи Булавиновых, в Москве не единственный. Ранее сын депутата Евгений Булавинов подал иск к отцу, Надежде Теплюк и ее компании «Эталон» о взыскании более 400 млн руб. Речь идет о нескольких десятках векселей ООО «Эталон», которые компания в 2015 году выдала Евгению Булавинову как индивидуальному предпринимателю, подтвердив предоставленные ей займы. Сын Вадима Булавинова в иске сослался на то, что в связи с ремонтом в своем доме хранил векселя в доме у отца и его жены. Однако после того, как Вадим Булавинов расторг брак, эти ценные бумаги куда-то пропали, и истец считает их утерянными.

Ранее адвокаты Надежды Теплюк в СМИ называли этот иск поданным в интересах Вадима Булавинова.

Роман Кряжев