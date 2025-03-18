В поисках капитала гранта

Как выяснил “Ъ”, в 2025 году финансирование в рамках программы поддержки университетов «Приоритет 2030» получат 119 вузов. Общая сумма грантов составит 30,5 млрд руб., в частности, 11 вузов получат по 1 млрд руб. В этом году участников отбирали по обновленным правилам: кандидаты должны были представить стратегические проекты, направленные «на достижение технологического лидерства как одной из национальных целей развития России». Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что «Приоритет 2030» помогает выстраивать партнерство между вузами и «реальным сектором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Минобрнауки подвели итоги отбора вузов, которые получат грантовую поддержку от государства по программе «Приоритет 2030». 142 вуза из 56 регионов России с 12 по 15 марта защищали перед экспертами свои программы развития. В итоге 119 из них получили гранты на общую сумму 30,5 млрд руб. Оставшиеся 23 вуза получили статус кандидата программы и смогут побороться за финансирование уже в следующем году.

«Приоритет 2030» — крупнейшая в России госпрограмма поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ежегодно между участниками распределяются гранты на общую сумму около 30 млрд руб. Вузы могут участвовать в программе вне зависимости от их формы собственности, ведомственной принадлежности или места расположения. Университеты представляют экспертному совету свои программы развития. Совет формирует группы вузов, каждая из которых получает фиксированную сумму. Изначально целью программы было формирование в регионах к 2030 году более 100 прогрессивных университетов, каждый из которых стал бы центром научно-технологического и социально-экономического развития. За четыре года гранты на общую сумму 113,4 млрд руб. получили 142 высших учебных заведения. С 2025 года основной задачей программы стало обеспечение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития России и ее технологического лидерства. В 2024 году Владимир Путин поручил продлить финансирование программы до 2030 года.

В этом году Минобрнауки изменило критерии отбора участников: вместо восьми прежних, включавших, в частности, «академическое признание и потенциал университета» и «эффективность системы управления», теперь действуют четыре: «модель университета, его стратегические цели и планы по их достижению», команда и «подходы к лидерству», а также соответствие модели университета вектору технологического развития страны и новой системе подготовки кадров.

В обновленных программах развития университеты заявляли до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации с 2025 по 2030 год и на перспективу до 2036 года. Стратегический технологический проект — это проект, задачей которого является ускорение перехода результатов исследований в различных областях науки и техники в технологические инновации с высоким коммерческим потенциалом и значительным влиянием на общество. Всего университеты подали 283 стратегических технологических проекта. Большинство из них (41) посвящены биомедицинским технологиям. Также популярными оказались проекты по микроэлектронике и фотонике (35) и по созданию новых материалов с заданными свойствами (27).

До 2024 года вузы-участники делились на получателей базовой части гранта (оценивались комиссией Минобрнауки) и получателей двух специальных грантов — по территориальному и отраслевому лидерству (отбирались соответствующими советами из вузов—получателей базовой части). В этом году единый совет программы формировал общий рейтинг эффективности программ развития университетов и на основании баллов распределял все университеты на три группы. По итогам отбора в первую группу попали 11 вузов (см. таблицу), каждый из них получит около 1 млрд руб. Во второй группе 21 вуз, которые получат приблизительно по 460 млн руб. В третьей группе — 68 вузов, грант каждому из них составит около 100 млн руб.

Первая группа вузов—участников грантовой программы «Приоритет 2030»* Выйти из полноэкранного режима Название Город Общая численность студентов, чел. Высшая школа экономики Москва 40 920 Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань 40 419 Санкт-Петербургский политехнический университет Санкт-Петербург 29 622 Южный федеральный университет Ростов-на-Дону, Таганрог 25 568 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана Москва 24 099 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Москва 20 131 Национальный исследовательский университет ИТМО Санкт-Петербург 16 271 Томский государственный университет Томск 15 286 Томский политехнический университет Томск 12 297 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС Москва 10 044 Московский физико-технический институт Москва 8 381 Открыть в новом окне *Каждый университет получит около 1 млрд руб. на развитие стратегических разработок. Источник: Минобрнауки РФ.

Всего в основном треке программы участвуют 100 вузов из 41 региона. Также существует два дополнительных трека: Дальневосточный (в него вошли 14 университетов Дальневосточного федерального округа, которые получат от 100 млн до 200 млн руб.). и творческий (это пять университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, получившие по 100 млн руб.). Полный список вузов-участников в Минобрнауки намерены опубликовать 18 марта.

«Каждый участник представлял конкретный технологический проект, через который мы оценивали замысел университета по стратегии его развития,— пояснил глава Минобрнауки Валерий Фальков.— На защите в каждой команде были руководители крупных компаний — партнеров вуза, что говорит о растущей роли программы и университетов в экономике страны».

Директор Института общественных стратегий МШУ «Сколково» Андрей Волков (входит в совет по поддержке программ развития вузов—участников программы «Приоритет 2030») рассказал “Ъ”, что за четыре года реализации программы удалось наладить сотрудничество университетов с реальным сектором: «"Приоритет 2030" заставил вузы пересмотреть программы развития и сосредоточиться на исследованиях, связанных с определенными разработками, это привлекло финансирование бизнеса». Он полагает, что новые правила отбора участников еще усилят сотрудничество бизнеса и вузов.

«Программа открыла возможности для вузов не ждать инструкций сверху, а формировать свой вектор развития, так как они достаточно свободно могут распоряжаться полученным финансированием,— полагает директор института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.— "Приоритет" заставил университеты мыслить в продуктово-проектной логике, свойственной бизнесу». Господин Терентьев отмечает, что пока рано оценивать, насколько эффективны новые критерии отбора участников, но отмечает «потенциал такого подхода для развития технологического лидерства страны».

Глава дирекции проектов и программ развития РАНХиГС Анна Розенцвайг отмечает, что программа нацелена не только на поддержку крупных учебных заведений: «Важно отметить индивидуальный подход к каждому участнику: учитывается специфика макрорегионов, а также направленность вузов». По ее словам, «Приоритет» позволяет в том числе и гуманитарным вузам получать гранты — например, на проекты, «направленные на формирование навыков работы в команде, кросс-функционального взаимодействия, работы с рисками и оценки экономических последствий тех или иных решений». Отметим, в третью группу получателей вошла РАНХиГС: в академии как раз намерены разрабатывать сетевые программы взаимодействия с техническими вузами, чтобы формировать у студентов перечисленные компетенции.

Полина Ячменникова