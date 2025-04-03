Полуприцепы уполовинились

Рынок полуприцепов переживает кризис на фоне снижения объемов грузоперевозок, высокой ставки кредитования и слабого спроса на тягачи. Российским производителям не хватает господдержки, считают в профильной ассоциации, а импортную технику подкосило повышение утильсбора. По итогам года участники отрасли прогнозируют сокращение продаж полуприцепов минимум на 15%. К росту сегмент может вернуться после нормализации рынка перевозок и снижения ключевой ставки ЦБ, надеются дистрибуторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи новых автомобильных полуприцепов в России в январе—феврале сократились на 49%, до 3,7 тыс. штук, рассказали “Ъ” в «Росспецмаше». Основными причинами негативной динамики в ассоциации называют высокий «ключ», который привел к «заградительным ставкам» по коммерческим кредитам и лизингу, а также сложное финансовое положение перевозчиков.

На падение рынка в значительной степени повлияло снижение товарооборота в России, уверен директор направления новых полуприцепов группы компаний GTS Артем Серегин. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов напоминает, что примерно с середины прошлого года в сегменте автоперевозок зафиксирована тенденция на сокращение объема груза на паллетах. «Продолжение тренда мы наблюдаем и в 2025 году»,— отмечает он, добавляя, что причина такой динамики — высокая ставка ЦБ, которая не дает возможности брать «дешевые» деньги для развития бизнеса. Кроме того, господин Миронов указывает на корреляцию продаж полуприцепов с рынком тягачей, который, по данным «Автостата», продолжает стремительно сокращаться (см. “Ъ” от 2 апреля). «Срок эксплуатации полуприцепов кратно выше срока эксплуатации тягачей, но при этом все равно взаимосвязь между продажами этой техники есть. При уменьшении объема продаж тягачей падает и объем продаж полуприцепов»,— поясняет топ-менеджер.

79 процентов заняла продукция российских производителей на рынке полуприцепов РФ по итогам января—февраля.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting добавляет, что падение продаж в сегменте также связано с индексацией утильсбора. Особенно сильно, по мнению исполнительного директора «Акма Рус» (официальный дистрибутор полуприцепов AUCMA) Евгения Голубева, это сказалось на иностранных брендах. «Их продажи упали практически до нуля. На текущий момент реализуется импортная техника, ввезенная до повышения сборов. Однако ее продажи часто идут в убыток или по себестоимости»,— поясняет топ-менеджер.

На российских производителей, согласно «Росспецмашу», по итогам января—февраля пришлось 79% продаж полуприцепов. Доля импорта на рынке продолжает сокращаться, отмечает господин Голубев. «Китайские производители не могут предложить конкурентную цену на свою продукцию, а европейские не могут гарантировать стабильность поставок новой техники»,— поясняет он.

Продажи российской продукции снизились на 45% год к году, до 1,98 тыс. штук, отмечают в «Росспецмаше» (данные компаний, выпускающих 70% полуприцепов в стране). В частности, отгрузки зерновозов в штуках сократились на 86,8%, тентованных полуприцепов — на 79%, контейнеровозов — на 62%, изотермических полуприцепов — на 43,1%, битумовозов — на 33,4%, нетентованных полуприцепов — на 32,5%, тралов — на 29,7%, бензовозов — на 28,6%, самосвальных полуприцепов — на 18%. В «Авито Спецтехнике» в топ-3 брендов включают «Тонар», Bonum и Luxuda. Следом идут Grunwald и «ИнтерПрицеп». Среди полуприцепов с наработкой наибольшей популярностью пользуются бренды Schmitz Cargobull, Krone, «Тонар», Kogel и СЗАП.

В «Росспецмаше» отмечают, что на российских производителей влияют растущие издержки производства, в том числе расходы на комплектующие, электроэнергию, логистику. Еще один негативный фактор, который сказывается на спросе,— пересмотр условий программ господдержки и объемов финансирования. В ассоциации также отмечают, что необходимо поддерживать перевозчиков и выравнивать условия конкуренции с иностранными компаниями. В 2024 году в Россию из Германии и Польши было завезено более 8 тыс. полуприцепов, добавили в «Росспецмаше».

Эксперты и участники рынка прогнозируют снижение рынка полуприцепов по итогам года. По оценке главного стратега УК «Вектор Капитал» Максима Худалова, продажи будут ниже прошлогодних и составят около 43–44 тыс. штук. Согласно данным Национального агентства промышленной информации, в 2024 году было реализовано 47,7 тыс. полуприцепов. Дмитрий Бабанский ожидает сокращение рынка на 15–20%, а господин Серегин — на 30%. Рынок полуприцепов, резюмирует Евгений Голубев, переживает структурный кризис. «Мы ожидаем, что рост продаж начнется после нормализации ситуации на рынке перевозок и снижения ключевой ставки. На 2025 год наш прогноз скорее негативный»,— говорит он.

Наталия Мирошниченко