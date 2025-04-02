Частный спрос держится в тонусе

Росстат, как и опережающие индикаторы состояния экономики, фиксирует продолжающийся в РФ заметный рост зарплат и частного потребления в первом квартале 2025 года. На это указывает и Банк России, где все же надеются на затухание перегретого спроса в экономике для приведения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Впрочем, оценки Минэкономики, основанные на свежих данных Росстата, пока не обнаруживают заметного замедления динамики ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оперативным данным Росстата, в январе 2025 года рост реальных зарплат в экономике РФ в годовом выражении продолжился и составил 6,5%. «Это выше наших ожиданий»,— говорит Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Он отмечает, что номинальная зарплата продолжает индексироваться в объемах, сопоставимых с 2024 годом (в январе она выросла на 17,1%).

В центре рассчитали, что месяц к месяцу с учетом сезонности в январе 2025 года реальные зарплаты снизились на 1,9% после бурного роста на 3,4% за декабрь 2024 года (напомним, он во многом был связан с повышенными выплатами из-за переноса бонусов, связанного с ожиданием повышения налогов с 2025 года).

При этом на фоне стабильной безработицы в 2,4% в январе—феврале 2025 года, по оценкам господина Полякова, спрос на рабочую силу (занятость плюс число вакансий) в феврале «отскочил» на 200 тыс. человек после провала на 1 млн человек месяцем ранее.

Вместе с этим, как отмечают аналитики Минэкономики, динамика потребительской активности в феврале 2025 года в целом оставалась стабильной — если учитывать календарный фактор (в этом году в феврале было на один рабочий день меньше, чем год назад).

Общий оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению, по оценке министерства, в феврале в реальном выражении вырос на 2,4% год к году (по оценке ЦМАКП — на 2,1%) после роста на 5% в январе 2025 года — это очень близко к динамике Сбериндекса и может указывать на продолжающийся заметный рост реальных зарплат.

С учетом сезонности и календарности, по оценке господина Полякова, темпы роста потребления домохозяйств в феврале заметно ускорились — до плюс 0,6% к январю после спада на 0,8% в январе 2025 года к декабрю 2024 года (Минэкономики перестало публиковать соответствующие оценки).

В разбивке по товарам и услугам динамику потребления в феврале—марте тормозили непродовольственные товары, тогда как потребление продовольствия и платных услуг ускорилось, что может объясняться повышением пенсий в начале года. В марте 2025 года, по данным Сбериндекса, годовые темпы роста частного потребления ускорились (см. график).

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Даже на фоне сжатия потребительского кредитования четвертый месяц подряд спрос населения остается повышенным и, вероятнее всего, сохранится таким в силу откладывания части покупок в ожидании удешевления импорта из-за укрепления рубля.

Еще одним фактором повышенного спроса может оказаться снижение доходности банковских вкладов, меняющее параметры выбора между тратами и сбережениями.

Средняя максимальная ставка по вкладам физлиц до года в банках топ-10 в марте упала на 57 базисных пунктов — до 20,28% годовых — и на 200 базисных пунктов с пиковых значений середины декабря 2024 года. «Это сильное снижение, создающее угрозу оттока средств с депозитов, что в нынешних условиях высокой инфляции и перегретого спроса было бы нежелательно»,— отмечают аналитики Telegram-канала MMI. Кроме того, опросы S&P показывают, что промышленность вернулась в марте к увеличению найма, а Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН — что этот сценарий не реализуется лишь в силу отсутствия подходящих кандидатов, а это, в свою очередь, продолжит подогревать рост зарплат.

В опубликованном 2 апреля Банком России резюме к обсуждению ключевой ставки регулятор отмечает: перегрев экономики РФ в первом квартале 2025 года, вероятно, начал снижаться (снижается текущее инфляционное давление, замедляется рост внутреннего спроса, есть признаки ослабления напряженности на рынке труда), но говорить об устойчивости этого процесса и достаточности нынешней скорости охлаждения экономики для достижения таргета по инфляции в 2026 году рано. В частности, ЦБ отмечает, что потребительский спрос продолжает расти повышенными темпами, что согласуется с данными ИНП РАН, по которым спрос на продукцию промпредприятий в марте вновь стал расти, как и деловая активность в целом (см. “Ъ” от 2 апреля). По оценке Минэкономики, годовой рост ВВП в феврале замедлился до 0,8% с 3% в январе 2025 года, но во многом благодаря високосному февралю 2024 года.

Артем Чугунов