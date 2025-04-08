Миллиарды под ногами

С 1 января в России начали реализовывать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», рассчитанный до 2030 года. Регионы Черноземья начали заявлять о планируемых расходах на дорожную деятельность в ближайшие шесть лет с учетом итогов завершившегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По данным властей, его цель — соответствие половины региональной дорожной сети нормативным требованиям — достигнута.

В 2019–2024 годах Белгородская, Воронежская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области направили на дорожную деятельность 99,7 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2019–2024 годах Белгородская, Воронежская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области направили на дорожную деятельность 99,7 млрд руб. Треть этой суммы — расходы Липецкой области (33,6 млрд руб.), меньше всего составили расходы Тамбовской области (7,8 млрд руб.). В правительстве Курской области такие данные не раскрыли. За шесть лет в макрорегионе «привели в нормативное состояние» порядка 6,5 тыс. км автомобильных дорог. Самую большую работу проделали в Липецкой (2 тыс. км) и Воронежской (1,9 тыс. км) областях. Меньше всего дорог отремонтировали в Тамбовской области (336,9 км).

Что уже сделано В Белгородской области объем финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет составил 21,6 млрд руб. 10,8 млрд из них — средства федерального бюджета. В результате в нормативное состояние привели 1 124 км белгородских дорог, построили четыре капиталоемких объекта, отремонтировали 554 дороги местного значения и 134 регионального, а также 24 моста и путепровода.

В 2019 году под обновление попали 107 объектов протяженностью 138,8 км, объем расходов составил 2,4 млрд руб. В 2020-м — 149 на 275,3 км (5,1 млрд руб. с учетом строительства трех объектов), в 2021-м — 155 на 276,1 км (3,3 млрд руб. с учетом строительства одного объекта), в 2022-м — 103 на 139,7 км (2,8 млрд руб.). За последние два года действия нацпроекта отремонтировали 97 объектов протяженностью 181,3 км и 101 объект на 113,5 км, на эти цели было направлено 4,5 млрд и 3,5 млрд руб. соответственно.

Среди значимых проектов 2024 года в правительстве региона выделили ремонт 5,6 км дороги Белгород — Грайворон — Козинка в Борисовском районе и 2,5 км Иващенково — Березки в Алексеевском городском округе. Также отмечено обновление улицы Сергея Радонежского в Старом Осколе. В Белгородском районе выполнили работы на 26 улицах, в Корочанском — на 15, в Борисовском районе и Шебекинском округе отремонтировали по десять улиц.

Доля дорог городских агломераций в нормативном состоянии выросла с 76,7% до 85,1%, регионального и межмуниципального значения — с 63,3% до 70,7%.

В Воронежской области в 2019–2024 годах на дорожную деятельность выделили 26,2 млрд руб. На эти средства отремонтировали 1,9 тыс. км автодорог. Кроме того, было отремонтировано, реконструировано и построено 122 моста. В 2019 году в Воронежской области обновили 306 км автодорог и 22 моста за 3,15 млрд руб., в 2020-м — 344,4 км и 30 мостов за 3,4 млрд руб., в 2021-м — 252,5 км и 18 мостов за 3 млрд руб., в 2022-м — 334,1 км и 17 мостов за 4,2 млрд.

За последние два года работы провели на 320,7 и 324 км, затратив на это 5,6 млрд и 6,7 млрд руб. Также в нормативное состояние привели участки 18 и 17 путепроводов соответственно.

Значимыми проектами 2024 года в правительстве региона назвали ремонт участков дорог Елань — Колено — Воробьевка в Новохоперском районе, Воронеж — Луганск в Каменском районе, Воронеж — Масловка — плотина водохранилища в облцентре.

В правительстве Курской области не раскрыли расходы на дорожную деятельность в рамках «Безопасных и качественных дорог». Однако рассказали, что с 2019 по 2024 год в регионе отремонтировали 624,9 км автодорог: 86,4 км в 2019 году, 112,9 км в 2020-м, 107,4 км в 2021-м, 91,2 км в 2022-м, около 149 км в 2023-м и 78 км в 2024-м. За тот же период обновили 512,8 погонного метра мостов на дорогах регионального или межмуниципального значения — 398,5 погонного метра одного путепровода в 2023-м и 114,2 погонного метра трех в 2022-м.

В 2024 году важнейшими проектами для Курска стали ремонт 6 км улицы 50 лет Октября, 2 км проспекта Вячеслава Клыкова и 1,3 км улицы Карла Маркса. Доля дорог регионального или межмуниципального значения в нормативном состоянии выросла с 49,4 до 53,6%, в Курской городской агломерации — с 46,1 до 85,1%.

В Липецкой области за время действия нацпроекта на ремонт автодорог направили 33,6 млрд руб., в том числе 16,7 млрд федеральных средств. Еще 247 млн руб. на эти цели выделили из муниципальных бюджетов. В 2019–2024 годах в Липецкой области отремонтировали почти 2 тыс. км региональных автодорог и улиц Липецкой городской агломерации.

В 2019 году — 216,7 км из первой категории и 39,3 км из второй, в 2020-м — 296,2 км и 29,1 км, в 2021-м — 269 км и 36,4 км, в 2022-м — 316 км и 43,5 км, в 2023-м — 276,6 км и 48 км, в 2024-м — 380 км и 37 км. Также в рамках нацпроекта отремонтировали и реконструировали 28 мостов, еще три построили: через реку Большая Сосна на дороге Черкассы — примыкание к дороге Елец — Талица — Красное (2019 год), над железнодорожными путями в микрорайоне Новая Жизнь в Липецке (2020-й), через Матырское водохранилище в Грязинском районе (2024-й). Исключением стал 2021 год, когда в регионе не обновили ни один путепровод.

Самым масштабным проектом в правительстве Липецкой области называют строительство второй очереди Восточного обхода облцентра стоимостью свыше 3 млрд руб. За пять лет подрядчики возвели 12 км новой дороги, 360-метровый мост через Матырское водохранилище и две двухуровневые развязки. Третью очередь запланированных работ на этом объекте планируется завершить в этом году. В Липецке в числе самых значимых объектов, обновленных в 2024-м, назвали Воронежское шоссе, улицы Циолковского, Стаханова и Папина, а также «горбатый» мост на площади Революции. В Грязях реконструирован мост через реку Дрязгавка в районе культиваторного завода. В Ельце завершено обновление Аргамаченского моста.

Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии выросла с 69,3 до 86,75%, дорог регионального и межмуниципального значения — с 31,6 до 52,5%.

В Орловской области на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направили 10,5 млрд руб., в том числе 5,8 млрд федеральных средств. За этот период в нормативное состояние привели 181 участок дорог общей протяженностью свыше 500 км, а также девять мостов. В 2019 году работы произвели на 96,5 км, объем вложений составил 1,1 млрд руб., в 2020-м — на 133,9 км (1,6 млрд руб.), в 2021-м — на 105,1 км (1,3 млрд), в 2022-м — на 76,2 км (1,9 млрд), в 2023-м — на 65,1 км (3,4 млрд), в 2024-м — на 30,4 км (1,1 млрд). Наиболее значимыми проектами в 2024 году власти называют введение в эксплуатацию моста через реку Ока в Орловском округе и досрочный запуск движения по реконструированному мосту через реку Орлик в Орле.

Доля дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии увеличилась с 50 до 52,3%, городских агломераций — с 63,6 до 86,5%.

В Тамбовской области на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 7,8 млрд руб., в том числе 4,6 млрд из федерального бюджета, 3,2 млрд из областного и 7,8 млн из местного. В 2019 году на эти цели направили 827 млн руб., в 2020-м — 1,3 млрд, в 2021-м — 713,35 млн, в 2022-м — 1,4 млрд, в 2023-м — 2,5 млрд, в 2024-м — 878,9 млн.

За шесть лет в области привели в нормативное состояние 336,9 км автодорог и 423,5 погонного метра искусственных сооружений. В 2019 году работы выполнили на 32,9 км дорог, в 2020-м — на 69,6 км, в 2021-м — на 35,1 км, в 2022-м — на 51,4 км дорог и 193 погонных метрах мостов, в 2023-м — на 96,9 км дорог и 165,2 погонного метра мостов, в 2024-м — на 53 км дорог и 65,3 погонного метра мостов.

В прошлом году наиболее значимыми проектами стали ремонт моста через реку Ирка на автодороге «Тамбов — Пенза» — Чуповка — Куровщина — «Тамбов — Пенза» — Бондари — Пичаево — Вернандовка (64,3 погонного метра); 17,3 км дороги Тамбов — Шацк; 16,3 км «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орел — Тамбов»; 12,5 км «Тамбов — Пенза» — Инжавино — Уварово; 6,8 км «Каспий» — Токаревка — Вязовое — «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — Орел — Тамбов.

Доля автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии выросла с 50,5 до 56,9%, дорожной сети городских агломераций — с 63,3 до 85,2%.

Таким образом была достигнута одна из ключевых целей нацпроекта — увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Что планируют сделать в этом году

В 2025 году власти Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей запланировали на ремонт автодорог на общую сумму 38,9 млрд руб. Больше всего средств на эти цели выделяют в Воронежской области — 12,1 млрд. В правительстве Курской области не раскрыли такие цифры.

В целом по Черноземью хотят обновить 1,8 тыс. км дорог.

К 2030 году доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 85%, дорог регионального или межмуниципального значения — не менее 60%.

На реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области направят 4,8 млрд руб., в том числе 2,8 млрд руб. средств федерального бюджета и 2 млрд областного. Планируется отремонтировать 59 автодорог общей протяженностью 157,5 км, в том числе 29 объектов регионального значения (123,8 км) и 30 местного (33,7 км), а также десять мостов и путепроводов на 788 м в сумме. Среди значимых проектов выделяют обновление 6,4 км автодороги Разумное — Севрюково — Новосадовый и 3 км Таврово — Соломино — Разумное. Оба объекта являются частью Белгородской объездной дороги и входят в опорную сеть РФ.

В Воронежской области хотят обновить 248,7 км дорог регионального и межмуниципального значения и 580 м мостов на них, 815 км дорог местного значения. «Наиболее социально и экономически значимыми» объектами, подлежащими обновлению, называют участки дорог Острогожск — Алексеевка в Острогожском районе и Калач — Манино — граница Волгоградской области в Калачеевском районе. Всего в этом году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание магистралей регионального и межмуниципального значения хотят выделить 12,1 млрд руб.

В рамках «Инфраструктуры для жизни» в Курской области хотят обновить более 122 км дорог регионального и межмуниципального значения и 89,7 погонного метра мостов на них. В частности, продолжится строительство магистральной улицы от улицы Энгельса до проспекта Ленинского Комсомола в Курске.

На ремонт, реконструкцию и строительство объектов региональной и муниципальной дорожной сети в Липецкой области отвели 11 млрд руб. Из них в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделят 5,6 млрд руб. Уже заключены контракты на ремонт 270 км дорог регионального значения, в том числе 233 км в рамках «Инфраструктуры для жизни». В частности, планируется обновить 22 км уличной сети Липецкой городской агломерации, куда входят облцентр, Елец и Грязи. Кроме того, ожидается ремонт 58 км опорной сети региона — это участки дорог Липецк — Грязи — Песковатка, Афанасьево — Измалково, Елец — Долгоруково — Тербуны, Липецк — Данков, Липецк — Доброе — Чаплыгин.

На дорожную деятельность в Орловской области выделяется 9,2 млрд руб., в том числе 2,6 млрд на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и местных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» (объем федерального финансирования — 1,9 млрд руб.). Запланирован ремонт 75,8 км дорог регионального значения и 4,9 км — муниципального. Наиболее важными проектами в правительстве региона считают ремонт улицы Комсомольской в Орле, дорог Орел — Ефремов в Залегощенском районе, Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое в Должанском и Колпнянском районах, Ливны — Русский Брод — Верховье в Ливенском районе и Нарышкино — Сосково в Сосковском районе.

В рамках «Инфраструктуры для жизни» в Тамбовской области запланировано приведение в нормативное состояние 118,6 км дорог регионального значения. Объем финансирования составит 1,8 млрд руб., в том числе 1,2 млрд федеральных средств и 585 млн областных.

Ожидается ремонт участков восьми дорог: 20,2 км Тамбов — Шацк; 19,7 км «Каспий» — Токаревка; 18,7 км «Каспий» — Каменка — Ржакса; 17,8 км «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — «Тамбов — Пенза» — Инжавино — Уварово; 17,3 км «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский; 13,8 км «Каспий» — Протасово — Каменка; 6,3 км «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Вольная Вершина — граница Воронежской области; 4,7 км Мучкапский — Покровка.

Планы на ближайшие шесть лет

Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области определились с планами дорожных ремонтов на несколько лет. Другие регионы пока не готовы раскрыть цифры и ссылаются на то, что им сначала нужно сформировать проекты бюджетов на 2028–2030 годы.

Самую большую сумму на дорожную деятельность в 2025–2030 годах запланировали в Воронежской области — 160 млрд руб. В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», вошедшего в «Инфраструктуру для жизни», продолжится работа над переходящими контрактами. Они были заключены в 2024–2025 годах, предполагают обновление 217 км региональных дорог «практически во всех муниципалитетах». Общая сумма этих контрактов составляет свыше 5,2 млрд руб., из которых 3,3 млрд — из федерального бюджета.

На строительство, ремонт и содержание дорог в Белгородской области за шесть лет планируют потратить 94,8 млрд руб. Из них 12,7 млрд руб. составят федеральные средства. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 16,4 млрд руб., в том числе 4,8 млрд в 2025-м, 4,8 млрд в 2026-м и 6,8 млрд в 2027-м.

В Липецкой области на дорожную деятельность до 2030 года решили выделить 64,2 млрд руб. В рамках «Инфраструктуры для жизни» — 15,7 млрд на 2025–2027 годы. «На последующие годы размер финансирования будет определен после формирования проектов областного бюджета»,— заключили в правительстве региона.

На дороги регионального и местного значения в Тамбовской области за шесть лет планируют направить 44,8 млрд руб. Из них на строительство, реконструкцию и ремонт, в том числе капитальный, предусмотрено 26,5 млрд руб., на содержание — 18,3 млрд руб. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на эти цели заложено 8,1 млрд руб.

Традиции и инфляция

По оценке управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, темпы ремонта в Черноземье в целом соответствуют общефедеральным значениям.

«Но стоит учитывать тот факт, что мы говорим о макрорегионе с высокой плотностью населения, развитыми промышленностью и сельским хозяйством,— отмечает эксперт.— Нагрузка на дороги в связи с движением специализированной техники и большегрузов в Черноземье выше, чем в среднем по стране, а климат с амплитудой колебания температуры около 30 градусов способствует ускоренному разрушению дорожного покрытия. Пять лет для дорог — даже самых качественных — долгий срок. А дороги, которые были отремонтированы в 2017 году, к 2024-му могут прийти в полную негодность».

Таким образом, по мнению господина Тедеева, нужно ремонтировать и те дороги, которые уже были отремонтированы год и более назад.

«Это требует не только увеличения бюджетного финансирования, но и привлечения все большего количества техники и подрядчиков. При этом рынок дорожного строительства не отличается высоким уровнем конкуренции: обычно за контракты в границах одного субъекта федерации соперничают две-три крупные организации, а это не может не влиять на стоимость услуг. Так что инфляция — отнюдь не единственный фактор, стимулирующий рост стоимости дорог»,— полагает аналитик.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, климат и традиции дорожного строительства в Черноземье, как и во всей России, делают почти невозможным приведение всех дорог в нормативное состояние.

«Их разбивают не только перепады температур, но и перегруженные автомобили, контроль за которыми затруднен,— считает эксперт.— В то же время усилия, вкладываемые Черноземьем в ремонт дорожного полотна, нельзя недооценивать: качественные дороги напрямую влияют на экономический рост макрорегиона, мобильность бизнеса и населения. Большую роль играют и инициативы снизу: чем больше жители жалуются в инстанции, тем быстрее будет решена проблема с местной дорогой. В ремонте начинают постепенно применять новые материалы, а также более аккуратно следовать техпроцессу. Думаю, мы все заметили, что дороги за последние несколько лет стали немного качественнее. Инфляция, безусловно, является угрозой реализации проектов ремонта и замены дорожного полотна, именно поэтому критически важна скорость освоения средств: в следующем году тех же бюджетов может не хватить из-за роста цен на необходимые материалы».

Алина Морозова