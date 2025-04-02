Forbes вернул России 24 миллиардера

Американский Forbes вернул в список богатейших россиян 24 миллиардера, которых накануне в своем рейтинге отнес к другим странам. В их числе экс-президент Альфа-Банка Петр Авен, основатель холдинга USM Алишер Усманов, основатель СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко.

Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров 1 апреля. В нем экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож, бывший акционер «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев и экс-совладелец Rambler Group Александр Мамут были указаны как израильские бизнесмены. Основателей Fix Price Артема Хачатряна и Сергея Ломакина причислили к миллиардерам с Кипра, главу Finstar Financial Group Олега Бойко и основателя группы «Онэксим» Михаила Прохорова — к бизнесменам из Швейцарии.

Еще 17 человек были указаны в рейтинге как миллиардеры из Великобритании, Монако, ОАЭ, Латвии, Кипра, Узбекистана. Сегодня, 2 апреля, в графе «Страна» у каждого появилось указание «Россия».

Всего в мировой рейтинг миллиардеров вошло 146 российских бизнесменов. 15 из них попали в список впервые.