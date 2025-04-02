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Коммерсантъ FM
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Forbes вернул России 24 миллиардера

Американский Forbes вернул в список богатейших россиян 24 миллиардера, которых накануне в своем рейтинге отнес к другим странам. В их числе экс-президент Альфа-Банка Петр Авен, основатель холдинга USM Алишер Усманов, основатель СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко.

Forbes опубликовал рейтинг долларовых миллиардеров 1 апреля. В нем экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож, бывший акционер «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев и экс-совладелец Rambler Group Александр Мамут были указаны как израильские бизнесмены. Основателей Fix Price Артема Хачатряна и Сергея Ломакина причислили к миллиардерам с Кипра, главу Finstar Financial Group Олега Бойко и основателя группы «Онэксим» Михаила Прохорова — к бизнесменам из Швейцарии.

Еще 17 человек были указаны в рейтинге как миллиардеры из Великобритании, Монако, ОАЭ, Латвии, Кипра, Узбекистана. Сегодня, 2 апреля, в графе «Страна» у каждого появилось указание «Россия».

Всего в мировой рейтинг миллиардеров вошло 146 российских бизнесменов. 15 из них попали в список впервые.

Фотогалерея

Богатейшие люди планеты

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффет — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

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