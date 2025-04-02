В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

В Крыму отправили в СИЗО двух подозреваемых в организации теракта на железной дороге, сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Симферополя.

35-летнего жителя Ульяновска и 43-летнего крымчанина задержали в Чистеньком под Симферополем 30 марта. Мужчины подожгли релейные шкафы, питающие светофоры, которые регулируют прием поездов. Против них возбудили уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

На допросе, сообщили «Ъ» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, подозреваемые признались, что заказчики заплатили им за работу $200. Железнодорожный районный суд Симферополя отправил их на два месяца под арест.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам заключения за шпионаж в пользу Украины и подготовку теракта в Крыму.

Александр Егоров, Симферополь