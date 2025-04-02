Святослав Сорокин стал замминистра экономического развития

Заместителем главы Минэкономики России назначен директор департамента министерства Святослав Сорокин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Святослав Сорокин

Фото: Министерство экономического развития РФ Святослав Сорокин

Фото: Министерство экономического развития РФ

С 2004 по 2013 год господин Сорокин был начальником учебно-методического отдела Национального аккредитационного агентства в сфере образования. Далее до 2017 года занимал должность замдиректора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. В 2017 году господин Сорокин перешел в Минэкономразвития.

Господин Сорокин награжден благодарностью Министра образования и науки Российской Федерации (2016), благодарностью Министра экономического развития Российской Федерации (2018).