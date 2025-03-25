«Эльбрус» вам не игрушки

Минпромторг выдал поручение Сколтеху проработать сценарий производства в РФ отечественной консоли, МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») — предоставить характеристики нового процессора, а Fplus — характеристики самой игровой консоли компании. Новый игровой процессор будет разработан в 2026 году, производить его планируют в Китае, а общая стоимость процесса оценивается в районе 20 млрд руб. Эксперты уточняют, что все проекты в рамках стратегии производства игровой консоли в РФ Минпромторг готов субсидировать на 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со стратегией «Цели создания российской игровой консоли», которая обсуждалась в феврале в фонде «Сколково» и была разработана фондом по поручению Минпромторга, рассказали “Ъ” источники, участвующие в обсуждении. По их словам, заседания по проекту идут до сих пор. В документе (есть у “Ъ”) Сколтех предлагает несколько стратегий развития отрасли отечественных игровых консолей, в том числе их производство на территории РФ или на иностранном контрактном производстве.

Также предлагается создать приставку для мобильных игр, автономную игровую консоль (аналог Steam Deck) и стационарную. Все сценарии предполагают, что проекты будут субсидироваться Минпромторгом. В начале 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос производства игровых консолей на территории РФ (см. “Ъ” от 27 марта 2024 года). В Сколтехе не ответили “Ъ”.

В конце ноября 2024 года Минпромторг поручил МЦСТ предоставить технические характеристики «старого» процессора «Эльбрус-2С3» и нового «Эльбрус-Next». Это следует из соответствующего документа министерства (есть у “Ъ”). Помимо этого, Минпромторг поручил производителю электроники Fplus предоставить технические характеристики консолей FGC-8AU, FGS-88N, о которых ранее производитель не заявлял.

Также в документе Минпромторга от ноября указано, что разработчикам операционной системы (ОС) «Аврора» («Ростелеком»), ОС «БазАльт» («Базальт СПО») и ОС «Роса» (НТЦ ИТ «Роса») необходимо предоставить министерству информацию по созданию облачного хранилища с каталогами игр на их системах. В «Базальт СПО» и «Ростелекоме» отказались от комментариев. В Минпромторге и МЦСТ поступили также.

Основные задачи проекта — формирование игровой экосистемы на российской операционной системе, наполненной современными востребованными продуктами, а также создание механизма, позволяющего стимулировать разработку игр, рассказал представить Fplus. «Что касается аппаратной части, мы готовы ее обеспечивать, когда будут понятны технические требования к устройствам, на которых эти игры будут запускаться»,— говорит он. «На текущий момент "Роса" активно участвует в рабочей группе, обсуждающей создание отечественной игровой консоли»,— говорит руководитель отдела управления продуктами НТЦ «Роса» Василий Гурьев. «Что касается облачного хранилища, мы готовы предоставить техническую экспертизу и проработать возможные варианты реализации в рамках общей стратегии проекта»,— говорит он.

Под названием «Next» правительство обычно имеет в виду будущее поколение процессоров, говорит директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. «После поручения президента представители МЦСТ предлагали свой старый чип "Эльбрус-2С3", однако он оказался слабым для видеоигр, из-за чего Минпромторг дал указание разработать новый»,— пояснил господин Изумрудов, добавляя, что финансирование процессора «Эльбрус-Next» сейчас проходит согласование в Минпромторге. По его информации, общая стоимость разработки производственного процесса новых чипов МЦСТ на материковом Китае находится в районе 20 млрд руб. «Ожидается, что сам чип будет разработан в 2026 году»,— говорит он.

Основная бизнес-модель на первом этапе создания отечественной игровой индустрии и отечественной консоли должна полностью лежать в госсегменте: например, школах и университетах, «Играх будущего», говорит вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков, добавляя, что продажа в потребительском сегменте может начаться в течение двух лет после тестирования в государственном сегменте.

Минпромторг хочет создать российскую консоль из российских комплектующих, но готов финансировать только 50% стоимости проекта, рассказал “Ъ” другой собеседник, знакомый с ходом стратегии. «Сейчас у российских разработчиков микроэлектроники нет готовых игровых чипов для современных игр»,— говорит он. Однако стоимость всех проектов требует больших инвестиций, при этом существует риск провала из-за отсутствия доступности аппаратной части, работающих иностранных площадок с мировыми играми и в то же время пиратства игровых сервисов в РФ.

Тимофей Корнев