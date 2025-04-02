Глава приграничного района Курской области покинула пост

Представительное собрание приграничного Кореневского района Курской области приняло добровольную отставку главы муниципалитета Марины Дегтяревой. Как сообщили в обладминистрации, с 3 апреля обязанности главы района будет исполнять Владимир Жилинков, который ранее работал замглавы администрации, возглавлял Советский район и служил в отряде «Барс-Курск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Дегтярева

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марина Дегтярева

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года. В ноябре прошлого года на тот момент губернатор Алексей Смирнов на встрече с местными жителями, покинувшими свои дома после вторжения вооруженных сил Украины, анонсировал ее отставку. Тогда местные СМИ сообщали, что люди потребовали увольнения чиновницы из-за плохой организации эвакуации с приграничных территорий. После встречи Марина Дегтярева продолжила работу, хотя параллельно из-за критики местных жителей в отставку ушел глава наиболее пострадавшего от вторжения Суджанского района Александр Богачев.

В начале марта ситуацию с увольнением глав приграничных районов Курской области прокомментировал врио губернатора Александр Хинштейн. Опыт своего предшественника он назвал негативным. «Мне такой подход не близок, Майданом попахивает»,— процитировало главу региона издание 46ТВ. Также господин Хинштейн пообещал дать оценку работе всех глав.

Сергей Толмачев, Воронеж