Бизнес-тренер из Куеды признал вину в мошенничестве и возместит ущерб

Бизнес-тренер и блогер Аяз Шабутдинов решил признать вину в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил его защитник, адвокат Калой Ахильгов в своем телеграм-канале. Также юрист отметил, что его доверитель решил полностью возместить вмененный по делу ущерб. Сам господин Шабутдинов написал: «Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительной образовательной ценности наших программ. А также горжусь теми, кому эти курсы помогли и стали источником роста бизнеса». Некоторые из потерпевших по делу уже получили компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уроженец Куединского округа Аяз Шабутдинов вел блог «Из Куеды» и являлся создателем центра Like, в котором продаются интернет-курсы «Как стать миллионером». Осенью 2023 года несколько предпринимателей написали заявления в полицию, обвинив бизнес-тренера в мошенничестве. 3 ноября 2023 года Аяз Шабутдинов был задержан, на следующий день суд отправил его в СИЗО, где он содержится по настоящее время. В начале года уголовное дело в отношении блогера было направлено в суд.