Суд ЕС постановил снять санкции с бизнесмена Пумпянского

Суд ЕС постановил аннулировать очередное продление санкций в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пумпянский в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Пумпянский в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оплата судебных издержек и возмещение расходов, которые понес Дмитрий Пумпянский, возложены на Совет ЕС, говорится в решении суда. Там также указано, что продление санкций в отношении господина Пумпянского и членов его семьи было необоснованным.

Совет ЕС счел Дмитрия Пумпянского причастным к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины». Бизнесмен оспаривал свое включение в санкционный список тем, что решение в том числе нарушает Хартию об основных правах. Европейский суд счел, что позиция Совета ЕС была не доказана.

Дмитрий Пумпянский входил в совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом группы «Синара». Совет ЕС включил его в санкционный список в марте 2022 года. После этого господин Пумпянский покинул ТМК и «Синару». Из совета директоров ТМК тогда вышел и его сын Александр.

В июне 2024 года Дмитрий Пумпянский выиграл аналогичное дело по иску к Совету ЕС. Предприниматель остается под санкциями США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».