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Коммерсантъ FM
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Путин поручил внедрить особый порядок призыва для выпускников колледжей

Президент Владимир Путин поручил Минобороны проработать особый порядок прохождения военной службы по призыву для выпускников колледжей. В подготовке списка предложений по поручению будет участвовать общественное движение «Народный фронт "За Россию"» (ОНФ). Меры должны быть составлены к 1 июля 2026 года, предварительный отчет — до 1 сентября этого года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из информации на сайте Кремля следует, что особый порядок срочной службы для выпускников колледжей необходим «в целях сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем». Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов.

В конце 2023 года президент сообщал, что в армию на срочную службу призываются 20% выпускников колледжей. По его словам, тогда в стране было 800 тыс. выпускников.

Полина Мотызлевская

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