Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

Российская актриса, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский. По его словам, последние дни жизни Наталья Назарова провела в больнице из-за онкологического заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Назарова (2022 год)

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС Наталья Назарова (2022 год)

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Наталья Назарова родилась в городе Раменское Московской области. В 1995 году окончила ГИТИС и стала преподавать в институте. В 2000 году дебютировала в кино, сыграв в фильме «Почтовый рай». За него она получила приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году.

Она писала сценарии к фильмам и сериалам «Ранетки» (2008–2010), «Бесы» (2014) и «Внук космонавта» (2007). В качестве режиссера сняла 40 фильмов, в том числе «Дочь» (2012), «Простой карандаш» (2019), «Райцентр» (2021). Наталья Назарова также сыграла в сериалах «Львиная доля» (2001), «Дневник убийцы» (2002), «Лола и Маркиз» (2005) и «Лапушки» (2009). Среди ее наград — приз «Кинотавра» за лучший дебют за фильм «Дочь» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

Полина Мотызлевская