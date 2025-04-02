«Это станет препятствием и для развития народовластия»

20 марта был принят федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», регулирующий, в числе прочих, порядок избрания глав городов — региональных столиц. Изменения затронут и Уфу как столицу Башкирии. Теперь кандидатуры на пост главы города сможет выставлять только глава республики. Зампредседателя уфимского горсовета, лидер фракции КПРФ, экс-кандидат на посты сити-менеджера Уфы и главы Башкирии Артур Шайнуров считает, что новеллы размывают саму суть системы местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Фракция КПРФ в Государственной думе последовательно выступала против принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». И хотя благодаря усилиям партии удалось добиться некоторого смягчения этого закона — в частности у регионов появилась возможность сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, а значит, и полноценную многоуровневую систему представительства в нашей стране, — тем не менее в целом партия так и не поддержала изменения. В том числе это связано с тем, как будет формироваться муниципальная власть в административных центрах субъектов федерации.

Дело в том, что, в отличие от других муниципальных образований (городов, районов, округов), где возможны разные способы избрания глав, в административных центрах выбирать придется только из числа кандидатов, представленных главой субъекта Российской Федерации. Другими словами, это означает запрет на прямые выборы мэров административных центров российских регионов.

В стране осталось только четыре города с прямыми выборами мэров. Тем не менее сам потенциал такого варианта избрания главы сохранялся. Теперь на такой способ введен фактически прямой запрет, означающий полное встраивание главы региональной столицы в единую вертикаль власти.

Подобную меру можно объяснить, конечно, и внешними вызовами, которые сегодня существуют, но мы с вами понимаем, что изменения, скажем так, размывают саму суть системы местного самоуправления. Разумеется, в перспективе это станет и препятствием для развития народовластия — одной из целей, которые ставит КПРФ в своих программных положениях.

Партия последовательно выступала за прямые выборы мэров, в том числе столиц регионов. Это крайне важно, ведь административные центры — это, как правило, крупные города, и мы не должны лишать граждан возможности напрямую избирать главу своего города.

КПРФ предлагала соответствующие поправки в проект обсуждаемого федерального закона, чтобы сохранить возможность прямых выборов, и неоднократно выходила с предложением закрепить на федеральном уровне норму, обязывающую избирать глав городов исключительно голосованием граждан. Работа в этом направлении будет продолжена — будут инициированы новые законопроекты, направленные на возвращение прямых выборов глав административных центров субъектов Российской Федерации и расширение народовластия на муниципальном уровне в целом.