Количество успешных процедур ЭКО в Удмуртии выросло за год более чем на 40%

Количество новорожденных в результате экстрапорального оплодотворения (ЭКО) по программе ОМС в регионе увеличилось за год более чем на 40%, до 200 младенцев в 2024-м, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным республиканского минздрава. Годовой показатель процедур при этом не изменился и составил около 800 ЭКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«За последние 10 лет в Удмуртии было проведено 4,7 тыс. процедур ЭКО, в результате которых родились 993 ребенка. Эффективность этой процедуры в нашей республике выше среднего по стране»,— заявил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Напомним, программу проведения ЭКО за счет ОМС в Удмуртии запустили в 2013-м. Рост числа успешных процедур происходит на фоне сокращения рождаемости: по итогам 2024-го население республики снизилось на 7,3 тыс. человек, до 1,42 млн.