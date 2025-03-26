Население Удмуртии сократилось более чем на 7 тысяч жителей по итогам 2024 года

Население Удмуртии сократилось на 7,3 тыс. жителей или 0,5% по итогам 2024 года, до 1,42 млн человек, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Естественная убыль населения в январе 2025-го составила 838 жителей: на 965 новорожденных пришлось 1,8 тыс. умерших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом Удмуртстат фиксирует повышение рождаемости при сравнении января 2025-го с тем же месяцем 2024-го — на семь новорожденных или около 0,7%. Кроме Удмуртии, в ПФО показатель вырос в Мордовии, Татарстане и Самарской области.

В лидерах по рождаемости в республике в январе 2025-го — Граховский, Дебесский и Селтинский районы, где показатели находятся в диапазоне 12,7-13,8 родившихся на 1 тыс. жителей.

В первом месяце 2025-го жители республики заключили 477 браков, что на 21,9% меньше, чем годом ранее. Число разводов сократилось на четверть при сравнении месяц к месяцу, до 398 записей.