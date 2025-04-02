Регионы направят на ЖКХ половину средств от списанных бюджетных кредитов

Почти половина средств, которые высвободят при списании двух третей бюджетных кредитов регионов, направят на сферу ЖКХ, заявил замглавы Минфина Павел Кадочников. Он уточнил, что речь идет о сумме 525 млрд руб. В общей сложности поданы заявки на списание кредитов на 1,82 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В числе других предложений регионов: 198 млрд руб. направить в аварийный фонд и на обновление общественного транспорта, 137 млрд руб.— на реализацию новых инвестпроектов, 55 млрд руб.— на развитие опорных населенных пунктов. Эти цифры господин Кадочников привел на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Замминистра уточнил, что регионы Дальнего Востока и Арктики могут направлять высвобождаемые средства на реализацию мастер-планов. С этой целью девять регионов уже подали заявки на 70 млрд руб. Кроме того, 31 регион с низким (менее 0,65) уровнем бюджетной обеспеченности может направлять средства по более широкому перечню расходов, передает ТАСС.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов. Он предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Предполагалось, что это поможет регионам сохранить более 200 млрд руб. ежегодно с 2025 до 2028 год. Президент отметил, что эти деньги должны направляться на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции.