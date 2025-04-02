Еврокомиссия оштрафовала 15 автомобильных компаний за картельный сговор

По решению Еврокомиссии (ЕК) 15 производителей автомобилей, включая Volkswagen Group, Renault-Nissan и Stellantis, оштрафованы за создание и участие в «самом долго существовавшем картеле» по переработке утилизируемых автомобилей. Общая сумма штрафа составляет €458 млн. Как указывается в решении ЕК, с 2002 по 2017 год 16 автокомпаний и Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) заключали соглашения, противоречащие законам о конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В частности, утверждает ЕК, компании сговорились, что не будут платить за переработку автомобилей, считая, что она и так прибыльна и незачем вознаграждать переработчиков. Они также не раскрывали, какие узлы и детали в их автомобилях можно перерабатывать и какие переработанные материалы использовались в новых автомобилях. Самый большой штраф выплатит VW — €127,7 млн. Это рекорд для урегулирования претензий ЕК участниками автоиндустрии. Штраф Renault-Nissan, второй по величине, составил €81 млн, Stellantis — €75 млн. Компания BMW должна будет выплатить €25 млн, Toyota Motor — €24 млн. Еще один участник картеля — Mercedes-Benz Group — не был оштрафован, так как эта компания сообщила ЕК о существовании сговора.

ACEA, по словам ЕК, организовывала встречи представителей компаний, содействуя сговору. За это она оштрафована на €500 тыс. По решению ЕК любое пострадавшее от сговора физическое или юридическое лицо может требовать отдельной компенсации у производителей.

Алена Миклашевская