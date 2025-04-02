В Новосибирске на торги выставлены помещения ГУОВ за 453 млн рублей

Росимущество выставило на продажу 22 нежилых помещения на ул. Мичурина 20 в Новосибирске, которые принадлежат АО «Главное управление обустройства войск». Федеральное агентство намерено продать единым лотом помещения общей площадью более 6,1 тыс. кв. м за 453,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вся недвижимость реализуется в формате открытого аукциона. Отмечается, что имущество имеет запрет на совершение регистрационных действий. Заявки на участие в аукционе принимают до 30 апреля 2025 года, итоги подведут — 7 мая. По данным «2 ГИС», в здании располагается Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ.

АО ГУОВ занимается строительством. По данным СПАРК, в 2018 году (более свежих данных нет) выручка компании составила 67,9 млрд руб., чистая прибыль — 63,8 млн руб. Там же указано, что на июнь 2018 года акционерами компании выступали АО «Гарнизон» (49,57%), АО ГУОВ (22,72%), Минобороны РФ (26,78%) и ООО «Оборонлогистика» (0,93%).

Лолита Белова