Французская NRJ разорвет контракт с «Газпром-медиа» из-за вещания в Донецке

Французская радиокомпания NRJ заявила, что разорвет в ближайшее время соглашение с «Газпром (MOEX: GAZP)-медиа», дающее право на использование бренда радиостанции. Об этом представители компании заявили газете Liberation. NRJ подписала контракт с «Газпром-медиа» в начале 2021 года. Срок контракта истекает в декабре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flickr / Vladimir Varfolomeev Фото: Flickr / Vladimir Varfolomeev

Однако после того, как французская сторона узнала, что «Газпром-медиа» запустила вещание российской NRJ в Донецке, было принято решение о расторжении сделки. Представитель NRJ заявил Liberation, что радиогруппа «с удивлением обнаружила» сведения о том, что радиостанция, использующая их бренд, вещает в Донецке и допускает призывы записаться на военную службу. Во французской компании объяснили, что контракт был подписан до начала конфликта на Украине, что он не разрешает вещание на территории Донецка, поскольку французская радиогруппа не признает ДНР частью России, и запрещает «распространение любых сообщений политического характера». В связи с этим контракт с «Газпром-медиа» будет разорван в ближайшие дни, пообещали в NRJ.

Отвечая на запрос «Ъ», OOO «ГПМ Радио» заявило, что оно «работает в соответствии с законодательством РФ»: «Условия договора с NRJ Group мы не раскрываем и не комментируем. Требования Управления по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции не действуют на территории РФ и не распространяются на субъекты права в РФ. На сегодняшний день никаких уведомлений о расторжении к нам от NRJ Group не поступало».

Кирилл Сарханянц, Юлия Юрасова