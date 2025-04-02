Армия КНР опубликовала видео с имитацией ракетных ударов по Тайваню

Армия Китая на своем сайте опубликовала кадры учений «Гром в проливе 2025А», в рамках которых военнослужащие КНР отрабатывают удары по военным объектам Тайваня и блокаду острова. На кадрах продемонстрированы боевые стрельбы ракетной артиллерии большой дальности.

Целью сегодняшних учений является «проверка возможностей войск» в «блокаде и контроле, а также в точечных ударах по ключевым целям», заявил представитель Восточного командования Народной освободительной армии Китая старший полковник Ши И, передает сайт Минобороны Китая.

Власти Тайваня осудили действия китайской армии, сообщает Taipei Times. Канцелярия президента в своем заявлении указала, что Китай продолжает «применять военные провокации» в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе, назвав власти КНР «возмутителем спокойствия», обостряющим ситуацию в регионе и открыто бросающим вызов международному порядку.

США внимательно следят за военной активностью Китая вблизи Тайваня и продолжат оказывать поддержку Тайваню перед лицом военного, экономического и дипломатического давления Пекина, заявили в Госдепартаменте США. В ЕС заявили, что военные учения Китая усиливают напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, и призвали все стороны проявлять сдержанность.