Вице-премьер Сербии предупредил о последствиях от ареста Додика

Арест лидера боснийских сербов Милорада Додика может привести к тому, что не станет ни Боснии и Герцеговины, ни Дейтонских соглашений. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amel Emric / Reuters Фото: Amel Emric / Reuters

«Я искренне надеюсь, что властям Федерации Босния и Герцеговина удастся образумиться. Если же будет предпринята попытка реализовать незаконный вердикт в отношении Додика, если будет инициирован арест руководства Республики Сербской, то в итоге не будет ни Дейтонских соглашений (соглашение об обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике,— "Ъ"), ни Боснии и Герцеговины»,— сказал Александар Вулин в интервью журналу «Национальная оборона» (цитата по ТАСС).

Господин Вулин уверен, что приговор политику — это «месть за его борьбу, которую он ведет за выживание сербского народа и Республики Сербской, и самый серьезный удар как по Дейтонским соглашениям, так и по стабильности во всем регионе».

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, обвинив в подрыве конституционного порядка Боснии и Герцеговины. После того, как власти Боснии и Герцеговины направили в Интерпол запрос на объявление его в международный розыск, Милорад Додик прибыл в Россию. 1 апреля его принял президент РФ Владимир Путин.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской обнаружился в России».

Анастасия Домбицкая