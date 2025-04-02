Краснов: у сотрудника Росприроднадзора нашли активы на полмиллиарда рублей

По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тыс. незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тыс. га земель почти на 2,4 трлн руб., сообщил в Совете федерации генпрокурор Игорь Краснов.

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В рамках противодействия коррупции его подчиненные в прошлом году выявили более 160 тыс. правонарушений. Большая часть из них касалась предоставления неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В каждом случае несоответствия расходов чиновников их доходам прокуроры в судебном порядке истребовали их активы в пользу государства. Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Сейчас рассматривается иск прокуроров к руководителю одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн руб.

О чем еще говорил Игорь Краснов — в материале «Такие вот богатые у нас некоторые чиновники».

Николай Сергеев