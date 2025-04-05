6 апреля исполняется 92 года актеру, режиссеру, народному артисту РСФСР Станиславу Любшину

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Станислав Любшин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет актер, народный артист РФ Юрий Стоянов:

— Дорогой Станислав Андреевич, дядя Слава! Счастлив, что могу в который раз поздравить Вас с днем рождения! Когда в 1968 году в детском хоре я пел песню «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч», то не мог себе представить, что когда-нибудь буду выпивать за здоровье Иоганна Вайса в его присутствии. Все ваши роли стали частью не только вашей биографии, но и биографией моего поколения, да и всей нашей страны. Храни вас Бог! Живите долго! И продолжайте давать повод завидовать вашему таланту, остроумию, вашей блестящей форме… И, пожалуйста, завязывайте в 92 года приходить на первую же репетицию с уже выученным текстом. Это рождает комплексы у молодых актеров! Всегда Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»