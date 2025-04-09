Девелоперы настроились на производство

Сегодня промышленный капитал во всем мире активно набирает силу, а передовые технологии и методы ведения бизнеса требуют обновления производственных площадок. В России подобные тенденции совпали еще и с завершением периода доминирования объектов советского типа в различных отраслях экономики. Это означает, что промышленное строительство оказывается в авангарде рынка недвижимости, а архитекторам предстоит решить сложную задачу по созданию актуальных формул проектирования предприятий, считает глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время классических предприятий-гигантов в мегаполисах безвозвратно ушло

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Время классических предприятий-гигантов в мегаполисах безвозвратно ушло

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Начиная с 1990-х годов промышленная архитектура в России оставалась практически застывшей во времени из-за сильной инерции советской системы. В то время как Европа и США активно избавлялись от «ржавых поясов» индустриальной эпохи, охватывавших города, у нас этот процесс в силу экономической ситуации стартовал гораздо позже. Еще буквально 15–20 лет назад все попытки реновировать или возвести фабрики с нуля ограничивались строительством объектов из сэндвич-панелей. А административные корпуса вместо штукатурки и кирпича облицовывались пластиковым сайдингом, оставаясь все той же «заводской конторой» без качественного переосмысления функций.

Промышленная эстетика прочно вошла в генезис городов. Начиная с эпохи мануфактур, это всегда были очень важные дорогостоящие градостроительные объекты. Надо признать, что время классических цеховых предприятий-гигантов в мегаполисах безвозвратно ушло. Большая часть промышленных объектов последних 50 лет обладает своей характерной проблематикой. Так, с визуальной точки зрения она заключается в гигантских размерах предприятий, в грубом доминировании в окружающем пейзаже. Впрочем, современные технологии и габариты оборудования позволяют проводить их реновацию с сокращением площадей, делением на небольшие кластеры, демонтажом массивных труб. Такую площадку можно сделать безопаснее, оснастить дополнительными функциями, частично интегрировать в среду района. Но в большинстве случаев проще и эффективнее вывести морально устаревшие комплексы за черту города, освободив территории. И все же мы совершенно точно не можем и не должны полностью выводить значимые предприятия из мегаполисов, так как время доказало, что экономике городов жизненно необходимы крупные производства, но уже в современном прочтении.

В качестве примера того, как масштабное предприятие встраивается в современную экономику, можно привести проект строительства ДСК-500 в Тюмени. Объект был расположен на периферии города, но по мере развития территория комбината стала его неотъемлемой частью. Потребовалось деликатно встроить крупный технопарк в городскую ткань не только визуально, но и функционально. Для этого архитектура кластера полностью пересмотрена в соответствии с современными требованиями, в территорию интегрированы бизнес-составляющая, офисы, конференц-залы, гостиничные площади, элементы благоустройства. После завершения всех работ ДСК-500 должен стать мультифункциональным драйвером развития для целого района, который ранее был довольно депрессивным.

Если исключить ревитализацию старых комплексов, то новые объекты удобнее возводить далеко за пределами городов, привязывая к логистическим узлам и ресурсной базе. Компенсировать отсутствие городской инфраструктуры и сервисов можно за счет повышения автономности, интеграции общественных функций, благоустройства, образовательных и даже гостиничных площадей. Люди должны чувствовать себя на предприятии как дома, а то даже и комфортнее. Прямой аналогией является концепция кампуса как самодостаточной территории, где обучение, работа, спорт и досуг дополняют друг друга и формируют территорию-драйвер.

Магистральная линия развития производственных площадок непосредственно в теле городов — формат light industrial. В большинстве случаев это не массовое конвейерное производство, а скорее логистические хабы, сборочные и испытательные мощности, офисы и центры обучения. И такой формат не просто нужен, а необходим для развития современной экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, подготовки квалифицированных кадров и внедрения новых технологий. К тому же данные кластеры проще сделать экологически безопасными и интегрировать в среду. Кроме того, технопарки решают важную задачу по объединению рабочих, офисных сотрудников и инженеров в рамках одной экосисистемы. Постепенно границы между этими специальностями в промышленности стираются, взаимодействие участников бизнеса становится более тесным, а значит, им нужно универсальное комфортное пространство.

Сама структура технопарка должна мотивировать сотрудников больше коммуницировать, воспринимать рабочее пространство не только как место приложения труда, а еще и получения знаний, качественного досуга, полноценного отдыха. Очень сложно побороть стереотип, диктующий представление о предприятии как точки на карте, где человек выключен из городской жизни, но сделать это можно в том числе при помощи архитектурных, средовых и функциональных решений.

Подходы к созданию масштабных предприятий и light industrial во многом идентичны, а различия лежат в вопросах открытости и автономности. Если в первом случае проектируется самодостаточный, но в большей степени закрытый контур, то во втором стоит задача частично открыть территорию для внешних пользователей и встроить в городскую ткань. Технопарки — производственные ячейки в ядре районов, поэтому они отлично вписываются в формат комплексного развития территорий, поддерживают создание локальных рабочих мест и концепцию «15-минутного города». Внешний периметр, офисные блоки, ритейл и общественные площадки вполне можно адаптировать под гибридное использование как сотрудниками, так и местными жителями.

С точки зрения эстетики промышленная типология позволяет очень по-разному поработать с архитектурой. Например, мы можем создать ультрасовременные высокотехнологичные объекты с панорамным остеклением сборочных цехов, где прохожие видят, как люди в белых халатах работают на передовом оборудовании. Именно так поступила компания Volkswagen, проектируя фабрику в Мюнхене, чтобы повысить доверие к бренду и интерес к концерну как работодателю.

А можно поступить как девелопер технопарка «Густав», созданного на территории машиностроительного завода Густава Листа в Москве. Инвестор не только сформировал современную производственную площадку, но и грамотно провел редевелопмент уникальной территории, сохранив памятники дореволюционной архитектуры.

Еще один интересный пример правильной работы на данном направлении — строительство «Высоты 239», одного из корпусов трубопрокатного завода в Челябинске. Снаружи металлургическое предприятие встречает привлекательными фасадами, а внутри скрывается японский сад, аллея из живых растений, обеденная зона со стеклянными стенами в виде огромной трубы. Рядом открыт учебный центр с лабораториями и передовым оборудованием.

Сейчас главная проблема в промышленном девелопменте заключается в том, что большая часть компаний смотрит на эту типологию лишь с одной стороны — утилитарно или утопично. Конечно, есть проектировщики, которые могут строить эффективные производственные линии, но не знают, как интегрировать дополнительный функционал и выйти из парадигмы биг-бокса в контексте эстетики. С другой стороны, есть идеи по интересной визуальной концепции, но нет понимания, как эффективно увязать их с техническими процессами и системой безопасности. То же самое можно сказать и о заказчиках, поэтому противоречие между формой и содержанием остается главным тормозом в индустрии.

Выйти из такой ситуации можно, привлекая междисциплинарные консорциумы, в которых есть те, кто качественно выполнит архитектурную концепцию, и те, кто сохранит решения на всех дальнейших этапах. Разумеется, наладить такое взаимодействие непросто, но с каждым новым кейсом схема будет становиться эффективнее, а издержки — ниже.

Сегодня все понимают значение производственной функции и то, что невозможно построить эффективную экономику городов на одних лишь сервисах. Государство осознает, насколько важны архитектурный облик и интеграция в среду любых объектов, особенно промышленных. Все это вкупе с притоком инвестиций и развитием новых технологий делает данное направление одним из самых перспективных на рынке недвижимости. Я уверен, что в ближайшие годы проекты такого рода перейдут от разовых экспериментов к глобальной повестке с мощным потоком финансирования.