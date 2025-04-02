Доля аварий с участием кикшеринговых самокатов выросла до 65,5%

По итогам 2024 года аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросла на 42,8%, количество погибших — на 25,6%, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. 65,5% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов, за год эта доля выросла на 14 п. п. Еще в 34,2% случаев электросамокаты принадлежали физлицам.

Обновленные данные об аварийности с участием СИМ вчера, 1 апреля, озвучил директор НЦ БДД Дмитрий Митрошин на слушаниях в Мосгордуме. Подробный анализ и статистика аварийности также приведена в статье в вышедшем накануне журнале «Безопасность дорожного движения». Больше всего ДТП с участием электросамокатов случилось в Москве (1,32 тыс.), Красноярском крае (406), Нижегородской области (234), Краснодарском крае (202), Санкт-Петербурге (202), Тюменской (162), Свердловской (129) и Самарской (104) областях.

В России активно ведутся дискуссии о том, как нужно изменить законодательство, чтобы сократить число ДТП. Власти сейчас готовят несколько документов для дальнейшей реформы СИМ.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках».