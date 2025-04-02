Умер американский актер Вэл Килмер

Американский актер Вэл Килмер, известный в том числе по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», умер в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщила газете The New York Times его дочь. В 2014 году у господина Килмера диагностировали рак гортани. Ему удалось победить болезнь, но из-за нее он потерял голос.

Вэл Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок» (Top Gun) — он собрал в прокате $353 млн и принес актеру мировую известность. В 1991 году сыграл вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноименном фильме Оливера Стоуна, все песни в киноленте актер исполнял сам.

В 1995 году Вэл Килмер сыграл супергероя Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». В том же году на экраны вышел боевик Майкла Манна «Схватка», за роль в котором Килмера номировали на премию «Сатурн» в категории «Лучший актер второго плана». Аналогичной номинации он удостоился за криминальную комедию «Поцелуй на вылет» (2005). Его карьера резко пошла на спад после провала в прокате фантастического фильма «Красная планета» в 2000 году (при бюджете более $100 млн он собрал всего $33 млн). В 2004 году актер исполнил второстепенные роли в триллере «Охотники за разумом» и в историческом фильме Оливера Стоуна «Александр».

В 2014 году из-за рака он перенес трахеотомию, также прошел курс химиотерапии. Вэлу Килмеру удалось «вернуть» голос с помощью искусственного интеллекта — британская компания Sonantic создала для него специальную звуковую модель, обработав старые записи актера. Благодаря этому он сумел сыграть в «Топ Ган: Мэверик», который вышел на экраны в 2022 году.

В общей сложности на счету Вэла Килмера почти сотня ролей. В том числе он сыграл в фильмах «Убийства на улице Морг» (1986), «Виллоу» (1988), «Убей меня снова» (1989), «Громовое сердце» (1992), «Остров доктора Моро» (1996), «Призрак и Тьма» (1996), «Святой» (1997), «Поллок» (2000), «Море Солтона» (2001), «Слепой горизонт» (2003), «Спартанец» (2004), «Дежавю» (2006), «Преступник» (2008), «СуперМакГрубер» (2010), «Семь футов» (2012), «Между нами музыка» (2015), «Снеговик» (2017).