Четыре сарая и строительный мусор тушили на 200 «квадратах» на севере Петербурга

Пожар в садоводстве на севере Петербурга тушили поздно вечером накануне, 31 марта. Сигнал о возгорании на Центральной линии СНТ «Госрезерв» в Приморском районе поступил на пульт дежурного в 23:06, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу горели четыре сарая и строительный мусор на площади 200 кв. метров.

Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось более часа. Пожар ликвидировали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после обнаружения тел шести погибших при пожарах под Выборгом.

Андрей Цедрик