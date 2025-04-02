В Москве силовики устроили проверку в фитнес-клубе на Рязанском проспекте

Силовики устроили проверку посетителей фитнес-клуба Spirit Fitness на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ и издание Msk1.ru. Официальной информации от правоохранительных органов и администрации клуба нет.

Согласно информации телеканала, сотрудники полиции работали только с мужчинами, женщин из зала отпустили. Собеседник Msk1.ru назвал обстановку внутри «нормальной и адекватной». «Да, приезжали омоновцы, вели себя нормально, никого не крутили. Видео снимать не разрешали. Все, кто был в это время в клубе, пока в шоке»,— объяснил один из тренеров клуба.

30 марта силовики приходили с проверкой в фитнес-клуб сети Spirit Fitness на Люблинской улице. Сотрудники правоохранительных органов приказали посетителям лечь на пол, а затем проверили у них документы. После этого с мужчинами беседовал сотрудник военкомата, некоторым из присутствовавших выдали повестку для уточнения статуса потенциального призывника.