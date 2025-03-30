MSK1: в московский фитнес-клуб нагрянули силовики и сотрудники военкомата

В фитнес-клуб Fitness Spirit, который находится на Люблинской улице, нагрянули силовики, сообщил изданию MSK1 один из посетителей клуба. Сотрудники правоохранительных органов приказали посетителям лечь на пол, а затем проверили у них документы, утверждает собеседник издания. После этого с мужчинами побеседовал сотрудник военкомата, некоторым из присутствовавших выдали повестку для уточнения статуса потенциального призывника.

В Fitness Spirit «Ъ» подтвердили, что в клубе на Люблинской улице «инцидент произошел», но не сообщили подробностей произошедшего. «Эта ситуация обсуждается. Наверное, может быть, мы можем дать завтра ответ»,— сказал собеседник. В объединенном военном комиссариате Люблинского района «Ъ» на вопрос о том, могут ли в ведомстве прокомментировать произошедшее, заявили: «Нет, нам ничего не известно».